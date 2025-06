FIFA pasaulio klubų taurės turnyre debiutuoja unikali teisėjo kameros naujovė – žiūrovai išvys rungtynes teisėjo akimis

FIFA teisėjai dėvės mažas kameras, tvirtinamas prie galvos šonų. Jos bus prijungtos prie mikrofono ir siųstuvo, kuris perduos vaizdą transliacijai.

Vaizdas taip pat bus rodomas šešiuose NFL stadionuose, kuriuose vyks turnyro rungtynės. Tai leis sirgaliams iš arti stebėti, kaip priimami teisėjų sprendimai ir padidins peržiūrų aikštėje skaidrumą.

„Pagrindinis tikslas – suteikti televizijos žiūrovams naują patirtį“, – interviu „USA Today Sports“ sakė FIFA teisėjų komiteto pirmininkas Pierluigis Collina.

Teisėjai įsistatys specialiai jiems pritaikytus ausų įdėklus į dešinę ausį, o tada žiūrėdami į ekraną sureguliuos kamerą, kad ši fiksuotų optimalų veiksmų kampą.

Du laidai – vienas kamerai, kitas mikrofonui – bus prisegti už apykaklės ant teisėjo marškinėlių arba apatinio sluoksnio drabužio. Siųstuvas, vadinamas „ballpack“, bus įdėtas į teisėjo šortų kišenę.

FIFA išbandė įvairius kameros tvirtinimo būdus, įskaitant pritvirtinimą prie krūtinės, tačiau geriausia perspektyva, jų nuomone, yra nuo ausies šono. Tokia kamera perteikia tiesioginį žvilgsnio kampą, ypač kai teisėjas pasuka galvą – to neįmanoma užfiksuoti, jei kamera būtų ant krūtinės.

„Galvojome, koks būdas būtų geriausias pritvirtinti kamerą, – pasakojo vokietis teisėjas Nikolasas Winteris, kurio idėja ir bus įgyvendinta pasaulio klubų taurėje. – Mums buvo svarbu gauti tikrąjį teisėjo požiūrio tašką, nes kai turi kamerą ant kūno ir pasuki galvą į šoną, tas kampas jau nebėra natūralus.“

FIFA inovacijų direktorius Johannesas Holzmulleris pridūrė: „Jei atkartojame teisėjo vaizdą, jis turi būti 100 proc. toks, kokį mato pats teisėjas.“

FIFA apie teisėjo kameras paskelbė praėjusios savaitės pabaigoje, paviešindama vaizdo įrašą, kuriame FIFA tarpkontinentinės taurės rungtynėse pernai gruodį „Pachuca“ žaidėjas Ousama Idrissi įveikia keletą gynėjų ir pelno įvartį prieš „Botafogo“.

