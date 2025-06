FIFA pasaulio klubų taurė: „Benfica“ drama su „Boca Juniors“, trys raudonos kortelės ir argentiniečių sirgalių palaikymas

Jose taip pat buvo pašalintas po vienas žaidėjas iš kiekvienos komandos, o Anderis Herrera gavo raudoną kortelę net ir būdamas jau pakeistas.

„Boca Juniors“ sirgaliai jau prieš rungtynių pradžią sukūrė triukšmingą atmosferą, o po 27 minučių jų komanda pirmavo 2:0. Pirmą įvartį pelnė Miguelis Merentielis, nukreipęs žemą perdavimą į vartus, o antrą galva įmušė Rodrigas Battaglia.

21' BOCA GOAL | Merentiel



A cheeky nutmeg, a perfect cross, and Merentiel buries it!



Boca strike first in style 💙💛



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/HJqwnT8KfO — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

27' BOCA GOAL | Battaglia



From the corner… and Battaglia rises above all!



💥 Heads it home! Boca double their lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/WHV5BJ5wxi

„Benfica“ atsilikimą sumažino po to, kai N. Otamendi liko gulėti baudos aikštelėje po smūgio į koją kampinio metu. VAR peržiūra lėmė 11 metrų baudinį, kurį šaltakraujiškai realizavo Angelis Di Maria. Argentinietis iškėlė ranką po sėkmingo baudinio ir taip atsiprašė „Bosca Juniors“ sirgalių.

„Boca“ žaidėjai audringai protestavo prieš teisėjo sprendimą, o tuo metu dėl traumos jau pakeistas A. Herrera už protestus sugebėjo dar gauti raudoną kortelę.

🔴 UPDATE: Ander Herrera was shown a red card at the end of the first half.



The midfielder was sent off for dissent following Benfica’s penalty decision.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/mVjq9g4JBs REKLAMA June 16, 2025

Two goals in six minutes and Boca Juniors are 𝐯𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠 🍾 pic.twitter.com/i1GDXlpr1M — B/R Football (@brfootball) June 16, 2025

📸 - THE STADIUM IS SHAKING — BOCA JUNIORS FANS ARE UNREAL TONIGHT! pic.twitter.com/tuM7j3khSZ — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 16, 2025

Antrajame kėlinyje „Boca Juniors“ bandė lėtinti žaidimo tempą, o „Benfica“ neteko puolėjo Andreos Belotti, kuris gavo raudoną kortelę už pavojingą žaidimą, kai pakelta koja pataikė Ayrtonui Costai į pakaušį.

😳 Belotti red card pic.twitter.com/eoNpBKE7z4 — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 16, 2025

Likus maždaug 20 minučių, atrodė, kad „Boca Juniors“ užtikrintai žengs link pergalės, bet 84-ąją minutę N. Otamendi po kampinio smūgiu galva išlygino rezultatą. Po kelių minučių Jorges Figalis už šiurkščią pražangą taip pat buvo pašalintas iš rungtynių.

84' BENFICA GOAL | Otamendi



Otamendi knows exactly where to be 📍

Second header goal off a corner tonight — Benfica aren’t done yet. 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/NigYevzith — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

Akyliausi pastebėjo, kad kuomet teisėjas iškėlė raudoną kortelę J. Figaliui, jis taip pat iš kišenės ištraukė ir Guadalupės Švenčiausiosios Mergelės atvaizdą.

Boca Juniors in Miami ahead of their first match against Benfica for the FIFA Club World Cup tonight! pic.twitter.com/DBD8MPzCyE

Abi komandos dar žais prieš „Auckland City“ ir Miuncheno „Bayern“ ekipas ir jeigu pasieks tą patį rezultatą prieš Vokietijos gigantus, tikėtina, kad lemiamas taps įvarčių skirtumas rungtynėse su Naujosios Zelandijos mėgėjais.

Nė viena komanda šiame turnyre neturėjo tokio gausaus palaikymo kaip „Boca Juniors“. Pagrindiniai konkurentai „River Plate“ turi turtingesnius sirgalius, bet nei Sietlas, nei Los Andželas nėra taip arti Buenos Airių kaip Majamis.

Sirgaliai mosavo mėlynai geltonomis vėliavomis, o viena iš jų rodė aljansą tarp „Boca Juniors“ ir „Napoli“ – abiejų Diego Maradonos klubų.

FIFA prezidentas Gianni Infantino pats išėjo iš VIP ložės pasižiūrėti šio palaikymo. Anksčiau jis gyrė „Boca Juniors“ už tai, kad ši komanda atnešė „futbolo karštinę“ į JAV, ypač į Majamį. Ši atmosfera suteikė gyvybės dar vis besiformuojančiam turnyrui ir akivaizdžiai pranoko „Benfica“ sirgalių palaikymą.

Nors lankomumas neprilygo turnyro atidarymo rungtynėms tarp Majamio „Inter“ ir Kairo „Al Ahly“, „Hard Rock“ stadionas buvo triukšmingiausias iki šiol vykusiose FIFA pasaulio klubų taurės rungtynėse.

BOCA JUNIORS FANS 🔥🔵🟡



THE STADIUM IS EXPLODING.



pic.twitter.com/N9t5JLHL21 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 16, 2025

Tuo tarpu „Flamengo“ tapo antrąja Brazilijos komanda, kuri FIFA pasaulio klubų taurę pradėjo pergalingai. Jie 2:0 įveikė „Esperance de Tunis“ ir prisijungė prie D grupės viršūnėje esančio Londono „Chelsea“.

Sekmadienio vakarą pirmąją pergalę iškovojo „Botafogo“, o „Flamengo“ nuo pat pradžių užtikrintai ėjo tuo pačiu keliu ir Filadelfijos „Lincoln Financial Field“ stadione dominavo prieš varžovus iš Tuniso

Giorgianas de Arrascaeta 17-ąją minutę pasiuntė kamuolį pro Bechiro Ben Saido gynybą ir pelnė pirmąjį įvartį, o pergalę užtvirtino puikus Luizo Araujo smūgis po sumanaus Jorginho perdavimo. Pastarasis prie „Flamengo“ prisijungė iš Londono „Arsenal“ būtent prieš šį turnyrą.