FIBA pasaulio čempionato reitingas – nukritusius lietuvius lenkia Japonija ir Dominikos Respublika

Nors Lietuva oficialiame pasauliniame reitinge yra 8-oje pozicijoje, tačiau tarp pasaulio taurės varžovų yra beveik per vidurį – 15 vietoje.

Oficialus FIBA puslapis nurodo, kad nepaisant sklandžios Lietuvos rinktinės kvalifikacijos į penktąjį pasaulio čempionatą iš eilės, komanda demonstruoja ne itin užtikrintus rezultatus.

„Didžiuosiuose renginiuose jie nesirodo taip galingai, kaip įprasta. 2022 m. „EuroBasket“ turnyre užėmė 15 vietą, nepateko į 2020 m. olimpines žaidynes, 2019 m. (Pasaulio taurė) ir 2017 m. (EuroBasket) nepateko į ketvirtfinalį...

Jie visada yra čia, bet jau aštuonerius metus nepateko į didžiųjų turnyrų pusfinalį“, – rašoma svetainėje.

Aukščiau už lietuvius naujame sąraše atsidūrė tokios šalys kaip Kanada (15 vieta pasauliniame reitinge), Brazilija (13 vieta), Suomija (24 vieta), Dominikos Respublika (23 vieta) ir Japonija (36 vieta).

Visgi pirmosiomis vietomis FIBA įvertintos nacionalinės rinktinės – nestebina. Pirmoji vieta paskirta Jungtinėms Amerikos Valstijoms (2 vieta pasauliniame reitinge), antroji – Ispanijai (1 vieta), trečioji – Prancūzijai (5 vieta).

