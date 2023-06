Netektis vienai iš pasaulio taurės organizatorių – čempionatą praleis šalies krepšinio pažiba

Antradienį Japonijos krepšinio asociacija (JBA) pranešė, kad būsimasis laisvasis agentas R. Hachimura nusprendė nežaisti šios vasaros FIBA pasaulio čempionate.

„Nusprendžiau praleisti šių metų FIBA pasaulio čempionatą. Atsiprašau visų sirgalių, kurie nekantriai laukė pasaulio čempionato, už nuviliančią žinią“, – R. Hachimura sakė JBA pranešime.

„Tai buvo labai sunkus sprendimas, tačiau po sezono ir ilgų atkrintamųjų varžybų, taip pat turėdamas prieš akis pirmąją laisvąją agentūrą, šį sprendimą priėmiau vadovaudamasis geriausiais savo būsimos karjeros NBA interesais. Šią vasarą tikiuosi susitelkti į treniruotes ir paruošti kūną kitam sezonui.

Noriu padėkoti visiems JBA darbuotojams ir treneriui Tomui Hovasse'ui už supratimą. Tikrai tai labai vertinu. Linkiu komandai tik sėkmės ir būsiu didžiausias jos gerbėjas.“

