Fernando Alonso į „Mercedes“ nesikels: veteranas pasirašė naują sutartį su „Aston Martin“

Pranešama, kad sutartis yra ilgalaikė ir turėtų galioti iki 2026 m. sezono pabaigos. Tai reiškia, jog F.Alonso „Aston Martin“ bolidą vairuos ir įsigaliojus dideliems techninio reglamento pokyčiams, kuomet jėgų balansas rikiuotėje turėtų pasikeisti.

„Nebuvo sunku apsispręsti likti „Aston Martin“ komandoje. Klausimas buvo ne apie tai, ar aš kelsiuosi kitur, o apie tai, ar aš esu pasiryžęs toliau lenktyniauti „Formulėje 1“, nes etapų skaičius vis didėja ir krūvis auga.

Mano meilė „Formulei 1“ ir „Aston Martin“ komandai niekur nedingo. Tiesiog man reikėjo laiko pasikalbėti su savimi ir priimti sprendimą. „Formulė 1“ yra tas sportas, kuris „suvalgo“ praktiškai visą laiką. Jei tu čia lenktyniauji, tai daugiau negali niekuo užsiimti.

Kai nusprendžiau, kad noriu lenktyniauti, pasakiau, kad mano prioritetas bus likti „Aston Martin“. Jie irgi norėjo, kad toliau čia važiuočiau, todėl pasiekti susitarimą nebuvo sunku.

Komanda pastaruoju metu investuoja didelius pinigus į šį projektą. Labai norėjau 2026-uosius pasitikti su „Aston Martin“ ir „Honda“.

Taip, pagal dabartinį kontraktą aš lenktyniausiu ir tada, kai man bus 45-eri. Jei per tą laikotarpį pajausiu, kad man trūksta greičio, kad mano forma prastėja, tai būsiu pats pirmas, kuris tai pripažins ir kuris su komanda ieškos sprendimų. Visgi, abejoju, kad tai galėtų nutikti per keletą artimiausių metų.

Neseniai Japonijoje nuvažiavau vienas geriausių karjeros lenktynių. Jaučiuosi gerai ir esu stiprus, be to, kitąmet ir Lewisas lenktyniaus „Formulėje 1“ sulaukęs 40-ies metų, tad jums nereikės kalbėti apie mane, kaip apie vienintelį į penktą dešimtį įkopusį pilotą“, – juokėsi F.Alonso.

