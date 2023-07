Fenomenalų pasirodymą surengęs Lylesas Londone pagerino vieną iš Bolto karjeros rekordų

26-erių sprinteris 200 m distanciją įveikė per 19,47 sek., o su šiuo laiku ne tik užsitikrino geriausią rezultatą planetoje šį sezoną ir užfiksavo naują šio „Deimantinės lygos“ etapo rekordą, bet ir pagerino legendinio Jamaikos bėgiko Usaino Bolto karjeros rekordą.

Primename, jog U. Boltas 200 m nuotolį greičiau nei per 20 sek. buvo įveikęs 34-is sykius, o N. Lylesui atbėgti greičiau nei per 20 sek. Londone pavyko jau 35-ąjį kartą. Tai reiškia, kad JAV sportininkas tapo geriausiu bėgiku per visą istoriją.

Antrąją vietą šiame bėgime užėmė ir Afrikos rekordą pagerino sportininkas iš Botsvanos Letsile Tebogo (19,50 sek.). Tuo tarpu trečią vietą užėmė ir net 30 metų senumo Didžiosios Britanijos rekordą 100 m distancijoje į pagerino Zharnelis Hughesas (19,73 sek.).

Primename, jog pasaulio 200 m distancijos rekordas vis dar priklauso U. Boltui (19,19 sek.).