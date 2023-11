„Fenerbahče“ duobė gilėja – be išvaryto trenerio patirtas ketvirtas pralaimėjimas iš eilės

Turkijos klubas patyrė jau ketvirtą pralaimėjimą iš eilės.

Atstumas tarp ekipų ryškėti ėmė po didžiosios pertraukos. Trečiajame kėlinyje aikštės šeimininkai pelnė 6 taškus be atsako ir pirmą kartą mače įgijo dviženklį pranašumą (46:57).

Ketvirtojo kėlinio pradžioje skirtumas padidėjo dar labiau (58:73), bet turkai rankų sudėti neketino ir kovojo. Pastarieji likus žaisti minutę, po Nigelo Hayeso-Daviso baudų metimų priartėjo iki 6 taškų (79:85).

Visgi, lemiamu meetu užpulti nepavyko, o tašką padėjo du taškus pelnęs Iffe Lundbergas – 79:87.

Beje, mačą turkai užbaigė be trenerio. Trečiojo kėlinio pradžioje už ginčus su teisėjais Dimitris Itoudis gavo dvi technines pražangas iš eilės ir buvo išvarytas iš aikštės.

Dimitris Itoudis ejected after 2 technical fouls called on him. Furious against the referees.

Fenerbahçe has to play all the second half of EuroLeague game against Virtus Bologna without the greek coach.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Fenerbahçepic.twitter.com/BHDIxhtvf3