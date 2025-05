Fedoras Černychas apie sugrįžimą į Lietuvą ir naują „Kauno Žalgirio“ žaidimo stilių

Sugrįžimas patyrusiam futbolininkui nebuvo rožėmis klotas – komandos rezultatai buvo prasti, o pats F.Černychas buvo patyręs ir traumą.

„Praėjusio sezono pabaiga tikrai buvo tragedija. Būna, kad kartais paprasčiausiai nesiseka, o mes tikrai labai blogai atrodėme ir prastai žaidėme. Atrodė, kad žmonės, kurie prieš kelis mėnesius viską gerai darė, pamiršo kaip žaisti futbolą. Susirinkdavome, kalbėdavomės, kaip galėtume viską pakeisti, bet niekaip nepavykdavo“, – į praėjusį sezoną sugrįžo F.Černychas.

Pasak F.Černycho, šis sezonas tiek jam, tiek komandai turėtų būti visai kitoks.

„Turėjau gerų pavyzdžių, kad grįžtant į Lietuvą nebus lengva, ypač žinant tai, kad du metus praleidau be pasiruošimo, grįžtant du mėnesius buvau be komandos. Savo grįžimą vertinčiau dvejetu-trejetu. Viso to nepasiruošimo pasekmės vėliau buvo blauzdos plyšimas, ta trauma prisidėjo prie sunkumų“, – Žalgiris.lt pasakojo futbolininkas.

Atakuojantis žaidėjas taip pat pasakojo apie pokyčius komandoje ir jos reikalavimus iš paties F.Černycho.

„Komanda reikalauja daugiau, pats iš savęs šiais metais reikalausiu daug daugiau. Buvo sunku, bet šiemet praėjau pasiruošimą ir jaučiuosi daug geriau. Turime daug pasikeitimų komandoje. Ir nauji žaidėjai, ir trenerių štabas. Norime žaisti visai kitokį futbolą. Propaguosime atakuojantį, agresyvų futbolą, su presingu. Tiek žaidėjai, tiek treneriai tikime, kad su tokia taktika galime įveikti visus. Kiekvienoje pozicijoje turime po kelis žaidėjus, tad konkurencija didesnė nei praėjusiais metais ir tai duos savų vaisių“, – pasakojo žalgirietis.

Visas pokalbis su „Kauno Žalgirio“ futbolininku F.Černychu – FK „Kauno Žalgiris“ YouTube kanale.

Rungtyniaujantį futbolininką ir visą „Kauno Žalgirio“ futbolo komandą išvysti galima jau penktadienį Dariaus ir Girėno stadione – gegužės 30 d. laukia dvikova su Alytaus „Dainava“. Bilietus rasite paspaudę čia.