Naujas Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas 2025: čempionų sostą perims nauja komanda

Nuo praėjusių metų komandų skaičius išaugo iki devynių. Jos suskirstytos į dvi grupes, o viena svarbiausių naujienų – paskutinę akimirką iš čempionato pasitraukė 14 kartų Lietuvos čempionas IGOL klubas, apie savo sprendimą informavęs trečiadienį vakare. Tai reiškia, kad šiemet Lietuva tikrai turės naują čempioną.

„Deja, dėl traumų ir kitų neišspręstų klausimų šiemet dalyvauti negalėsime“, – sakė IGOL vadovas Vasilijus Novičkovas.

REKLAMA

REKLAMA

A grupė:

• Narjanta

• O.G. Kaišiadorys

• Joniškio SC-Saned

• BSC Marijampolė

B grupė:

REKLAMA

• Kauno Žalgiris (buv. BSC Kaunas)

• Dembava

• 7bet-Nemunas

• PFK Panevėžys

• Olimpo SC

Kupiškio „Narjanta“

Ilgamečiai dalyviai, pernai pasiekę pusfinalį, bet galiausiai likę ketvirti.

„Eilinė diena rojuje. Truputį esame nudegę. Pirmajame ture būsime ne stipriausios sudėties ir dėl to truputį liūdna. Pernai su optimalia sudėtimi likome ketvirti, tad šiemet jei kas pasiūlytų prizinę vietą – imtume iškart. Šiemet neturėsime namų aikštės, be to, žaisime du savaitgalius iš eilės. Gerai, jeigu be traumų, bet… lengva nebus“, – sakė vadovas Darius Baronas.

REKLAMA

REKLAMA

O.G. „Kaišiadorys“

Vaikystės draugų komanda, kurios pilnas pavadinimas „Otkinsono gauja“, pradėjusi nuo minifutbolo, dabar debiutuoja paplūdimio čempionate.

„Tikslai dideli, bet pradedame po truputį. Startavome minifutbole, dabar išbandysime jėgas paplūdimio futbole. Žiūrėsime, kaip seksis, bet ambicijų nestokojame ir kovosime su visais. Tiek aš pats, tiek Aurimas Pukevičius esame ragavę rinktinės. Galvoju, bus įdomu“, – kalbėjo komandos atstovas Egidijus Žagaras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Joniškio SC–„Saned“

Dar vieni debiutantai, kurie ateina ne su spaudimu, o su aiškiu tikslu – tobulėti.

„Dalyvavome ir minifutbole, ir III lygoje, žaisime ir paplūdimyje. Turime daug žmonių, visur ir žaidžiame. Pirmas sezonas toks, kad reikia apsižvalgyti, tuomet norėsime pasidaryti Joniškyje aikštelę – tada gal ir tikslai atsiras. Kol kas svarbiausia – nepralaimėti dideliais skirtumais ir tobulėti“, – sakė Edmundas Bernotas.

REKLAMA

BSC „Marijampolė“

Lygos naujokai, vieninteliai turintys moterį komandos sudėtyje – Viktoriją Svirupskytę. Komandą sudarys vietiniai žaidėjai.

„Marijampolė niekada neturėjo paplūdimio komandos. Kažkada buvome futbolo sostinė – tai atsilikti negalime. Žvaigždžių neturėsime, bet pagrindą sudarys buvę profesionalūs žaidėjai arba mėgėjai. Aš ir pati įtraukta į sudėtį – jei reiks padėti, prisijungsiu.

REKLAMA

Esame nauja komanda, po pirmo turo Marijampolėje pamatysime, kaip atrodome kitų komandų fone. Turime kažkokių treniruočių, bet iš jų kažką pasakyti sunkoka“, – komentavo V. Svirupskytė.

„Kauno Žalgiris“

Anksčiau žinomi kaip BSC Kaunas, dabar komanda rungtyniaus po garsiojo „Žalgirio“ vėliava. Pagrindą sudarys nacionalinės rinktinės žaidėjai – Emilis Grochackij, Romuald Kliukoit, Elvis Navickas, Paulius Giedraitis, Modestas Kulikauskas, Arnas Neimantas, Audrius Plytnikas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Žaidėjai bus integruoti iš rinktinės. Tikslas – kaupti patirtį rinktinei ir ruoštis Baltijos taurei. Tikslai paprasti – patys aukščiausi. Norisi kuo geresnio susižaidimo ir geresnių rezultatų Europos A divizione“, – sakė vyr. treneris Aivaras Meškinis.

Panevėžio r. „Dembava“

Senbuviai, buvę prizininkai, šiemet žengia su atnaujinta sudėtimi.

„Po truputį ruošiamės. Labai daug naujų žaidėjų komandoje. Šiemet didelių tikslų nekeliame, nors aišku, prizininkais norėtumėm būti. Įtraukėme nemažai jaunimo, tiek lietuvių, tiek užsieniečių – iš esmės branduolio nebėra. Norėtųsi bent jau patekti į finalus“, – teigė Saulius Dambrauskas.

REKLAMA

Prienų „7bet-Nemunas“

Dar vienas debiutantas, žengiantis į lygą kaip platesnės futbolo veiklos dalis.

„Tikslai paprasti – plečiam veiklą. Turime didįjį futbolą, salės futbolą. Pirmas sezonas eksperimentinis. Komanda sudaryta vietinių žaidėjų pagrindu. Žiūrėsime, kur būsime po trijų turų, bet norime būti konkurencingi“, – sakė Kęstutis Deltuva.

REKLAMA

PFK „Panevėžys“

Komanda gerokai sustiprėjo – prie jos prisijungė IGOL lyderiai Mantas Makutunovičius, Pavelas Smolkovas, Viktoras Bartosevič ir Vasilijus Novičkovas.

„Sustiprėjus sudėčiai, atsiranda papildomi lūkesčiai. Ar juos pavyks įgyvendinti, parodys čempionato eiga. Pernai važiavome į turus dalyvauti, apsižvalgyti, šiemet norėtume daugiau. Garbėtrošiškų ambicijų nėra, nes pagrindinis tikslas – regione vystyti paplūdimio futbolą. O aikštėje stengsimės nenuvilti“, – sakė Egidijus Briedis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mažeikių „Olimpo SC“

Žemaitijos atstovai, pastaraisiais metais nepasiekdavę didesnių laimėjimų, bet išsaugantys užsispyrimą.

„Norint patekti į atkrintamąsias didėjantis komandų skaičius ne į naudą, bet iš kitos pusės… tikimės nebūti paskutiniai. Labai svarbus pirmasis savaitgalis, o su didžiaisiais klubais bus sunku.

Norime, kad kažkiek pasisektų, o jei nepasiseks – prie kryžiaus savęs nekalsime. Turime pasipildymų. Atkrito tie, kurie nebenorėjo sportuoti, kiti išvažiavo į Norvegiją. O tai, ką turime – su tuo bandysime gyventi“, – kalbėjo Donatas Voras.

Turas šeštadienį startuos 10 valandą. Per pirmus du turus komandos grupėse po kartą sužais tarpusavyje ir po dvi stipriausias abiejų grupių komandas žengs į pusfinalį, kur pratęs kovą dėl medalių.