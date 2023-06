Fantastiško Jokičiaus vedami „Nuggets“ krepšininkai pirmą kartą tapo NBA čempionais

Nors pirmoji rungtynių dalis „Nuggets“ klostėsi ne taip sklandžiai, tačiau komanda pradėjo perimti kontrolę po ilgosios pertraukos. Dukart NBA MVP Nikola Jokičiaus vedami „Nuggets“ ketvirtame kėlinyje įveikė 10 taškų deficitą ir užbaigė seriją 4:1.

N. Jokičius lemiamose rungtynėse aikštėje praleido 42 minutes, per kurias pelnė 28 taškus, atkovojo 16 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

J. Butleris pelnė aštuonis taškus iš eilės ir padėjo „Heat“ išsiveržti į priekį 87:86 likus kiek mažiau nei 3 min. Likus 2 min. jis pataikė dar du baudos metimus ir padėjo Majamiui susigrąžinti vieno taško pranašumą.

The Nuggets lift their first #NBAFinals trophy in franchise history 🏆 pic.twitter.com/MPVpYYbZkH