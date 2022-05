Fantastiškas jaunojo ispanų vunderkindo žygis – pranoko Zverevą ir triumfavo Madride

Ketvirtfinalyje ispanas įveikė Rafaelį Nadalį, pusfinalyje eliminavo serbą Novaką Djokovičių, o finale pranoko ir trečiąjį favoritą – vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3). Jei ketvirtfinalis ir pusfinalis buvo įtempti, tai finale C.Alcarazas visiškai dominavo prieš A.Zverevą ir nugalėjo jį vos per kiek daugiau nei valandą – 6:3, 6:1. Tai buvo pirma ispano pergalė prieš vokietį per tris jų dvikovas.

A.Zverevas jau ketvirtajame finalo geime susidūrė su pirmosiomis problemomis savo padavimų metu. Vokietis tada atsilaikė, bet šeštajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau neturėjo vilčių atsitiesti.

Antrajame sete vokietis varžovui priešinosi dar trumpiau. Pirmajame geime jis laimėjo savo padavimų seriją, bet tai ir buvo viskas, ką A.Zverevas nuveikė antrajame sete. Vėliau jis pralaimėjo tris savo padavimų serijas ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“. Vokiečiui po mačo teko pripažinti, kad C.Alcarazas šią akimirką yra geriausias tenisininkas planetoje.

MASTERY IN MADRID 👑 Championship point as @alcarazcarlos03 won his second Masters 1000 title! #MMOPEN pic.twitter.com/HfuLoby1fN

C.Alcarazas tapo jauniausiu visų laikų turnyro Madride čempionu. Ispanas 5-ą kartą žaidė ATP turo vienetų turnyro finale ir 5-ą kartą ji laimėjo. C.Alcarazui atiteko 1000 ATP vienetų reitingo taškų bei beveik 1 mln. eurų.

Naujajame ATP vienetų reitinge jis kils į sau rekordinę – 6-ą – poziciją. Beje, skaičiuojant tik 2022 m. pelnytus taškus, C.Alcarazas yra 2-as pasaulyje, nežymiai nusileisdamas R.Nadaliui

Bendrą turnyro Madride prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,744 mln. eurų.

Carlos Alcaraz, 19y3d, beats Alexander Zverev 6-3, 6-1 to win Madrid.



He is the youngest ever player to win this tournament.



His season:

Madrid 1000 W

Miami 1000 W

Barcelona 500 W

Rio 500 W

Indian Wells 1000 SF



28-3 - most wins and best winning % in 2022. pic.twitter.com/Sd2Ohe0BBR