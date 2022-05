Toliau istoriją kurianti tenisininkė iš Tuniso triumfavo turnyre Madride

J.Pegula pirmojo seto pradžioje neutralizavo keturis „break pointus“, tada laimėjo varžovės padavimų seriją ir atitrūko 4:1. O.Jabeur į tai atsakė savo spurtu ir išlygino rezultatą (4:4). Dešimtajame geime amerikietė galėjo užbaigti setą, bet nerealizavo „break pointo“. Negana to, vienuoliktajame geime J.Pegula „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.

Antrojo seto pirmajame geime O.Jabeur pralaimėjo tris „break pointus“, o vėliau pateko į gilią žaidybinę „duobę“ ir netgi gavo „riestainį“.

Tunisietė po labai prasto seto nepalūžo. Lemiamą finalo trečdalį ji pradėjo laimėdama 8 iš 9 varžovės įžaistų kamuoliukų. J.Pegula sugebėjo laimėti vieną varžovės padavimų seriją, bet to neužteko, norint panaikinti visą turėtą deficitą. Septintajame geime O.Jabeur realizavo dar vieną „break pointą“ ir čia pat įtvirtino pergalę.

27-erių O.Jabeur tai buvo didžiausia karjeros pergalė. Ji apskritai tapo pirmąja arabe, laimėjusia WTA 1000 serijos turnyrą. Iš viso tunisietei tai buvo antras WTA vienetų turnyro titulas per karjerą.

O.Jabeur atiteko 1000 WTA vienetų reitingo taškų ir beveik 1,042 mln. eurų. Naujajame WTA vienetų reitinge ji pakartos karjeros rekordą ir pakils į 7-ą vietą.

