Fantastiškas įvertinimas: Sabonis tapo geriausiu savaitės NBA Vakarų konferencijos žaidėju

Per minėtą laikotarpį lietuvis vidutiniškai rinkdavo trigubo dublio statistiką.

D. Sabonis praėjusią savaitę vidutiniškai į varžovų krepšį įmesdavo 18,5 tšk. atkovodavo 14,3 kamuolio ir atlikavo 10,3 rez. perdavimo.

Lietuvio vedamas „Kings“ klubas laimėjo visas ketverias praėjusios savaites rungtynes. Puikų sezoną žaidžianti komanda Vakarų konferencijoje žengia ketvirta.

Savaitės geriausiojo apdovanojimą D.Sabonis iškovojo trečią kartą karjeroje.

Beje, D. Sabonis sulaukė palaikymo dėl balsų NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse iš legendinio reperio „50 Cent“, kuris žinute socialiniame tinkle kvietė žmones balsuoti už aukštaūgį.

Tiesa, verta paminėti, kad žinomas reperis šiuo metu bendradarbauja su „Kings“ klubu.

Tuo tarpu geriausiu Rytų konferencijoje buvo pripažintas Niujorko „Knicks“ gynėjas Jalenas Brunsonas. Krepšininkas vidutiniškai pelnydavo 34,8 taško, atkovodavo 5,8 kamuolio bei atlikdavo po 5 rezultatyvius perdavimus per susitikimą.

Niujorko klubas praėjusią savaitę sužaidė keturias rungtynes ir iškovojo tris pergales bei patyrė vieną nesėkmę.

NBA Players of the Week for Week 13.



West: Domantas Sabonis (@SacramentoKings)

East: Jalen Brunson (@nyknicks) pic.twitter.com/CLAuiWsSp5