Fantastiškame finale Madride – revanšą pasiekusios Igos Swiatek triumfas

Permainingame pirmajame sete ilgą laiką niekam nepavyko įgyti bent 2 geimų persvaros. Galiausiai vienuoliktajame geime I.Swiatek realizavo „break pointą“ ir dvyliktajame geime įtvirtino savo pranašumą.

Antrajame sete lenkė ne sykį atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, tačiau seto pabaigoje pralaimėjo du lemiamus geimus paeiliui (4:4, 4:6).

Trečiajame sete I.Swiatek vėl panaikino deficitą (1:3, 3:3). Vėliau ilgai tęsėsi lygi kova. Dvyliktajame geime lenkė du kartus buvo per tašką nuo pralaimėjimo, tačiau išsigelbėjo. Pratęsime I.Swiatek pirmoji pralaimėjo tašką savo padavimų metu, bet ir vėl atsitiesė. Vėliau abi žaidėjos iššvaistė po vieną „match pointą“, o antrosios progos lenkė nepaleido vėjais ir laimėjo lemiamą tašką varžovės padavimų metu.

#1GA ➡️🏆🇪🇸@iga_swiatek secures her 20th career title on the Hologic WTA Tour!#MMOPEN pic.twitter.com/jZMjXVjE0V