Ernestos Kareckaitės UFC pažymėtas nesėkme – teko pripažinti brazilės pranašumą

Pirmajame raunde D.Barbosa atliko daugiau tikslių smūgi, o galiausiai parvertė E.Kareckaitę ir ieškojo smaugimo veiksmo. Nors lietuvė apsigynė nuo visų varžovės bandymų užbaigti kovą anksčiau laiko, tačiau iki pat raundo pabaigos D.Barbosa kontroliavo parterį.

Antrajame raunde girdėjosi, kaip E.Kareckaitės treneris Ignas Barysas ragino savo auklėtinę spausti varžovę, tačiau praėjus pusei minutės nuo raundo pradžios, D.Barbosa iš apsisukimo alkūne pataikė lietuvei į veidą ir E.Kareckaitė kiek suklupo.

Kova tęsėsi stovėsenoje, kol D.Barbosa pamėgino vėl parversti E.Kareckaitę, tačiau šį kartą nesėkmingai ir kurį laiką brazilė gulėjo ant nugaros bei gynėsi, tuo tarpu stovėdama E.Kareckaitė spardė varžovei į kojas, kol galiausiai teisėjas sustabdė kovą ir leido D.Barbosai atsistoti.

Kova tęsėsi stovėsenoje, o visi D.Barbosos bandymai parversti E.Kareckaitę buvo neutralizuoti. Trečiajame raunde D.Barbosa kiek pavargo, o E.Kareckaitė vis dažniau atlikdavo sėkmingus smūgius į veidą.

Tik likus pusantros minutės iki kovos pabaigos, D.Barbosai pavyko parversti E.Kareckaitę ant žemės, tačiau geresnės pozicijos ji taip ir neužsiimė.

