Eimantas Stanionis pergalingai sugrįžo į ringą – įspūdingai smūgiavęs lietuvis apgynė čempiono diržą

Atlikęs didžiulį kiekį tikslių tiesių smūgių (angl. „jab'ų“), E.Stanionis pergalę šventė vieningu teisėjų sprendimu (117:111, 118:110, 119:109) ir pirmą kartą apgynė prieš šiek tiek daugiau nei dvejus metus iškovotą čempiono diržą.

E. Stanioniui tai buvo pirmoji kova ringe po dviejų metų pertraukos.

E.Stanionis nuo pat pirmų sekundžių spaudė varžovą ir nesitraukė nei centimetro atgal. Lietuvis itin dažnai sėkmingai naudojo „jab‘ą“, pridėdamas stiprius smūgius tiek į kūną, tiek į galvą. Jeigu kovotojai keisdavosi smūgiais, E.Stanionio stipresni smūgiai dažniau pasiekdavo tikslą.

After 2 years out the ring Stanionis looking pretty sharp 🔪 🥊💯 #CaneloMunguia pic.twitter.com/HSgb2IaiQm

G.Maestre antroje kovos pusėje stengėsi smūgiuoti aktyviau nei E.Stanionis, tačiau jo smūgiai buvo „permušami“ ir lietuvis neleido suabejoti savo pergale. Jau nuo ketvirtojo raundo jautėsi, kad E.Stanionis gali anksčiau laiko sustabdyti G.Maestre, tačiau venesuelietis įrodė, kad yra ištvermingas ir užbaigė kovą iki pat galo.

Nors abu kovotojai bendrai atliko gana panašų skaičių smūgių (771 E.Stanionio prieš 802 G.Maestre), tačiau lietuvio smūgiai buvo kur kas tikslesni ir dažniau sužeisdavo G.Maestre.

.@E_Stanionis is all smiles after his win, but he said he had a bit of ring rust.



