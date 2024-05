Paskutinė kliūtis įveikta: Lietuvos vėliava apsigaubęs Eimantas Stanionis ir jo varžovas sėkmingai numetė svorį

Ši kova oficialiai buvo patvirtinta penktadienį, kai vyko sportininkų svėrimo ceremonija. Į oficialius svėrimus žurnalistai nebuvo įleisti, bet dar prieš ceremoninių svėrimų pradžią pasirodė informacija, kad tiek E.Stanionis, tiek G.Maestre svorį numetė sėkmingai.

Vėliau oficialiai paskelbta, kad E.Stanionis svėrė 66,5 kg, o G.Maestre – 66,59 kg. Kadangi abu kovotojai neviršijo 66,68 kg ribos, titulinė kova buvo patvirtinta. Venesuelietis yra aukštesnis už lietuvį (179 cm prieš 173 cm) bei turi ilgesnes rankas (185 cm prieš 173 cm).

