Fano išvarymą inicijavęs Luka Dončičius: „Jis mane visą laiką keikė“

Paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame girdima, jog Devino Bookerio marškinėlius vilkėjęs fanas šaipėsi iš jo ištvermės siūlo L.Dončičiui pabėgioti ant bėgimo takelio.

Luka Doncic asked security to eject this Suns fan, who was sitting two rows behind midcourt press row. The comment the fan made that drew Doncic’s wrath: “Luka, you’re tired! Get your ass on the treadmill!” pic.twitter.com/chNYwiJBC0