Europos turnyrų burtai Lietuvos futbolo klubams: „Žalgirio“ šansas prieš Maltos čempionus, „Hegelmann“ laukia pilnas stadionas Dubline, „Kauno Žalgiris“ keliasi į Jonavą, o „Bangą“ ištiko nepalankus varžovas

Todėl iš pradžių pakartosiu tai, kas pastarosiomis dienos buvo aprašyta visur, kur tik rašoma apie Lietuvos futbolą.

Šalies čempionas Vilniaus „Žalgiris“ pirmajame čempionų lygos atrankos etape susitiks su Maltos čempione Hamruno „Spartans“ komanda. Pergalės atveju vilniečiai susitiktų su Ukrainos čempione Kijevo „Dynamo“.

Mūsų šalies taurės laimėtoja Gargždų „Banga“ savo kelią pradės nuo antrojo UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo. Jos varžovas bus Tronheimo „Rosenborg“ iš Norvegijos.

Lietuvos vicečempionai Kauno rajono „Hegelmann“ pirmajame Konferencijų lygos etape varžysis su Dublino „Saint Patrick‘s“ (Airija). Jeigu Raudondvario vyrukams pavyks įveikti šį varžovą, jų lauks Talino „Kalju Nomme“ (Estija) ir Tiranos „Partizani“ (Islandija) pirmojo etapo dvikovos nugalėtoja.

„Kauno Žalgiris“ to paties turnyro pirmajame etape sugrums su Bridžendo „Penybont“ (Velsas). Sėkmės šiose grumtynėse atveju, kauniečiai rungsis su Reikjaviko „Valur“ (Islandija) ir Talino „Flora“ (Estija) poros laimėtojais.

Varžovų sudėtyje - pažįstami veidai

„Hamrun Spartans“ klubas įkurtas 1907. Spalvos: raudona ir juoda.

2024-2025 Maltos čempionatą „Spartans“ laimėjo toli gražu nelengvai. Pavasario reguliariajame turnyre Hamruno komanda finišavo antra, tačiau surinkusi tiek pat taškų, kaip ir pirmą vietą užėmusi Sliemos „Wanderers“. Bet po to teko žaisti finalinio ketverto pusfinalius ir finalus (Maltos pirmenybių sistema yra ganėtinai savotiška ir keista, labiau primenanti Pietų Amerikos čempionatus, bet išsamiai čia jos aiškinti nesiimsiu). Per tas rungtynes „Spartans“ įmušė vieną įvartį (pusfinalyje laimėjo baudinių seriją, o finale 1:0 nugalėjo rudens turnyro laimėtoją „Birkirkara“) ir tapo čempionais.

Viso „Spartans“ yra 11 kartų laimėję Maltos čempionatą ir 6 kartus iškovoję šalies taurę.

Kaip ir dažno Maltos klubo, „Spartans“ sudėtyje gausu futbolininkų iš užsienio. Ypač brazilų. Yra ir gerai Lietuvoje žinomų pavardžių: „Sūduvoje“ bei „Panevėžyje“ rungtyniavęs juodkalnietis Jovanas Čadenovičius, ir ką tik Maltos klubą papildęs šiaulietis Domantas Šimkus. Kuris ne vienus metus gynė ir „Žalgirio“ spalvas. Nuo liepos „Spartans“ pasipildys ir Telšių „Džiuge“ rungtyniavusiu senegaliečiu Bacary Sane. Tad pažįstamų veidų „Žalgiris“ per rungtynes sutiks pakankamai.

Euroturnyrai. Pirmą kartą Europos turnyruose „Spartans“ sužaidė 1983 metais ir po to dešimtmetį pasirodydavo kone kasmet. Vėliau buvo ilga pauzė ir iš naujo Europoje Hamruno klubas atsidūrė 2022-iaisias. Tie metai ir buvo sėkmingiausi Maltos klubui, sugebėjusiam iš Konferencijų lygos atrankos turnyro išspirti Armėnijos „Alashkert“, Bosnijos ir Hercegovinos „Velež“ bei net Bulgarijos „Levski“ ir nukeliauti iki ketvirtojo etapo.

Dar po metų startavęs čempionu keliu, „Spartans“ sugebėjo nugalėti Tbilisio „Dinamo“ iš Gruzijos (ar Sakartvelo, jei norit). Tada jam kelią trečiajame konferencijų lygos etape užtvėrė vengrų „Ferencvaros“. Kuris po to ketvirtame etape iš Euroturnyrų išmetė ir „Žalgirį“.

Su jokia Lietuvos komanda „Spartans“ niekada nebuvo susitikę.

Ir „Žalgiris“ niekada nėra žaidęs oficialių rungtynių prieš Maltos klubą.

Žiūrovai. Į „Spartans“ namų rungtynes (o skirtingai nuo daugumos Maltos miestelių Hamrunas turi ir savo stadioną, tiesa jame neleidžiama žaisti tarptautinių rungtynių) per nacionalinį čempionatą renkasi nuo 500 iki 1200 žiūrovų. Per tarptautinius mačus Ta Kalyje jų susirenka per tūkstantį.

Turi nedidelę grupę ultrų. Pastarieji, beje, taip pat, kaip Žalgirio Pietų IV, per svarbiausias rungtynes naudoja orkestrą.

Prognozė. Nepaisant to, kad „Žalgiris“ šiemet žaidžia vieną blogiausių sezonų, tupi aštuntojoje vietoje A lygoje, esu įsitikinęs, kad su burtais pasisekė ir jis gali perlipti Maltos čempionų barjerą. Gali, privalo ir perlips. Ne lengvai, ne triuškindamas priešininkus, bet pateks į antrąjį Čempionų Lygos etapą.

Nes jei neįveiksi Maltos klubo, ką tada apskritai gali įveikti?

O tiems, kurie labai ryškiai prisimena 2022-ųjų „Spartans“ triumfą, siūlau prisiminti ir „Žalgirio“ tų pačių metų žygį per Konferencijų lygos atranką bei grupės etapą.

Pergalės atveju vilniečiai susitiktų su garsiuoju Kijevo „Dynamo“. Šiuo atveju skubėkit pirkti bilietus, kitaip ukrainiečiai karo pabėgėliai ir darbo migrantai juos šluote iššluos.

Atsakomasis mačas vyktų Lenkijos Liublino mieste.

Beje, senų draugų - „Žalgirio“ ir „Dynamo“ ultrų susitikimo nė per vienerias rungtynes nebus. Dauguma ištikimiausių „Dynamo“ fanų kovoja fronte. O ir tie, kurie nekovoja, neturi galimybės išvykti už Ukrainos ribų.

1999-aisiais „Žalgiris“ yra žaidęs su „Dynamo“ tos pačios Čempionų lygos atrankos tame pačiame antrajame etape. Ir pralaimėjęs svečiuose 0:2, o namuose – 0:1.

Spėti „Žalgirio“ triumfą šiose dvikovose optimizmo man nepakaks...

O jeigu „Žalgiris“ pirmajame etape nusileistų varžovams? Ne. Jau rašiau, kad nenusileis. Tai kam dabar nagrinėti tą variantą?

Datos. Pirmosios „Žalgirio“ ir „Spartans“ rungtynės bus žaidžiamos liepos 9 dieną, trečiadienį nuo 19.00 „Žalgirio“ namų stadione Liepkalnyje.

Atsakomasis mačas vyks liepos 15-ą (per Žalgirio mūšio 615 metines), antradienį, nuo 19.00 Maltos laiku Takalio „Ċentinarju“ stadione.

Dubline lauks pilnas stadionas

„Saint Patrick‘s“ AFC įsikūrė 1929. Šiam Airijos sostinės Dublino klubui – vos 105 metai (daugelis kitų Dublino klubų – gerokai vyresni). Spalvos: raudona ir balta.

Pernai užėmęs trečiąją vietą Airijos pirmenybėse, šiemet „Saint Patrick‘s“ žengia ketvirtas.

Per savo istoriją šis klubas yra 9 kartus tapęs čempionu ir laimėjęs 5 Airijos taures.

Skirtingai, nei dauguma Lietuvos klubų, „Saint Patrick‘s“ komandą renkasi iš vietos futbolininkų. Legionierių turi vos kelis, daugiausia – iš Anglijos.

Euroturnyrai. Europos turnyruose „Saint Patrick‘s“ dalyvavo net 68 kartus. Kartą susitiko su Lietuvos atstovais. Prieš 12 metų burtai Europos lygos atrankos pirmajame etape airių klubą suvedė su Vilniaus „Žalgiriu“. Tada Vilniuje rungtynės baigėsi 2:2, o Dubline „Saint Patrick‘s“ nusileido varžovams 1:2.

Pastaraisiais laikais „Saint Patrick‘s“ Europos turnyruose iškrenta po pirmojo ar antrojo etapo. Tik pernai jiems pavyko nugalėti du varžovus. Startavo „Saint Patrick‘s“ nuo antrojo Konferencijų lygos etapo, jame eliminavo Lichtenšteino „Vaduz“, o trečiajame – Baku „Sabah“ iš Azerbaidžano. Ir tik paskutiniame atrankos etape kelią į pagrindines Lygos varžybas airiams užkirto Stambulo „Basaksehir“.

Žiūrovai. „Saint Patrick‘s“ – antras iš populiariausių klubų Airijoje. Jo lankomumo vidurkis šiemet – 4855 žiūrovai, nusileidžiantis šalyje tik „Shamrock Rovers“

Aktyvieji „Saint Patrick‘s“ gerbėjai taip pat užima antrą vietą savo „rungtyje“ po tų pačių „Shamrock Rovers“ ultrų. Choreografijos, pirotechnika yra dažnas reiškinys „Saints“ (taip, liaudyje jie kartais vadinami šventaisiais, nors vargu ar tokie yra) tribūnose.

Prognozė. Deja, toliau „Hegelmann“ nepraeis. Dėl ko? Vis dėl to Airijos klubai yra šiek tiek stipresni negu Lietuvos. O dar prisiminus tą vienintelį „Hegelmann“ startą Europos turnyruose... Kai namie 0:5 buvo sutriuškinti ne kokios stiprios lygos atstovų, o Šiaurės Makedonijos „Škupi“... Suprantama, jei Andrius Skerla ir kompanija įrodys, kad nieko neišmanau, tikrai nenuliūsiu.

Jei vis dėl to taip įvyks, kitame etape „Hegelmann“ lauks Talino „Nomme Kalju“ (Estija) ir Tiranos „Partizani“ (Albanija) poros nugalėtojas – vargu ar stipresnis varžovas, nei „Saint Patrick‘s“.

Todėl įveikus airius, kodėl mūsų „furistams“ neįveikus ir albanų?

Datos. Pirmosios „Hegelmann“ ir „Saint Patrick‘s“ rungtynės bus žaidžiamos liepos 10 dieną, ketvirtadienį nuo 19.45 val. vietos laiku Dublino „Richmond Park“ stadione.

Airijos Lietuviams: kadangi sėdimų vietų „Richmond Park“ yra tik 2800, jos visos turėtų būti užpildytos nepradėjus atviros prekybos. Nes pirmenybę į juos turės „Saint Patric‘s“ sezono abonementų savininkai. Bilietus į svečių sektorių galite įsigyti, tik laiku pasikreipę į „Hegelmann“ klubą.

Atsakomasis mačas - liepos 17 dieną, taip pat ketvirtadienį, nuo 19.00 Raudondvaryje.

Laimėti galima ir Jonavoje

Bridžendo „Penybont“ teturi tik 12 metų. Jis susikūrė 2013-aisiais. Aukščiausias klubo pasiekimas – šiais metais iškovota antroji Velso pirmenybių vietą. Spalvos: mėlyna ir balta.

„Penybont“ – pusiau profesionalus klubas, kaip ir dauguma Velso „Premier Cymru“ lygos dalyvių. Tad žaidėjų iš užsienio jame vienas-kitas.

Euroturnyrai. Juose „Penybont“ yra dalyvavęs vieną kartą. Ir tą patį – labai nesėkmingai. Prieš dvejus metus jis įsigudrino pralaimėti Andoros FC „Santa Coloma“. Tad su Lietuvos klubais, „Penybont“ susitikti neteko.

Užtat „Kauno Žalgiris“ su „Cymru Premier“ klubu susitikęs yra. Pavyko dar blogiau nei jų šiemetinių varžovų startas Europoje. 2021-aisiais kauniečiai bendru rezultatu 1:10 sugebėjo pralaimėti Osvestrio „The New Saints“.

Žiūrovai. „Penybont“ lankomumas 2024-2025 Velso pirmenybėse buvo antras lygoje. Tiesa, dideliu jo nepavadinis. Pagal Velso futbolo asociacijos duomenis, vidutinis lankomumas - 618 žiūrovų. Kartą per sezoną „Penybont“ yra surinkę ir pilną savo namų stadioną – 1235 žiūrovus.

Prognozė. Nežiūrint į tai, kad valams labai dideles viltis sukelia tas 2021-ųjų kauniečių pasiekimas, spėju, kad dabartinis A lygos lyderis turėtų nunešti „Penybont“ be vargo (na o jei nenuneš, tai iš viso vertėtų jo į Europos turnyrus daugiau neįleisti...) Pergalės atveju „Kauno Žalgiris“ susitiktų su Reikjaviko „Valur“ (Islandija) ir Talino „Flora“ (Estija) poros nugalėtojais. Rimčiau už „Penybont“, bet irgi ne pasaulio stebuklas. Žodžiu, kauniečiai turi puikias galimybes patekti į trečiąjį Konferecijos lygos atrankos etapą.

Datos. Pirmiausia tai reikia pasakyti, kad abu klubai namų rungtynes žais ne savo stadionuose.

Ir jeigu „Penybont“ sprendimas yra suprantamas – UEFA neleidžia tarptautinių rungtynių žaisti tokiame mažame stadionėlyje, koks yra Bridžende, tai „Kauno Žalgirio“ persikėlimas iš savo didelio stadiono Jonavą atrodo tragikomiškai. Mat sporto organizacija, kuri Lietuvoje dažnai pristatoma, kaip pavyzdys kitoms, realiai esanti Kauno stadiono operatore vienų svarbiausių jos futbolo komandos rungtynių dieną stadioną atidavė koncertui. Lyg tie atlikėjai negalėtų pagroti bet kokioje laukymėje...

Aš tai manau, kad vertėtų Kaune pastatyti virtualų kelio ženklą: „Futbolas 32 km“...

Taigi pirmosios „Kauno Žalgirio“ ir „Penybont“ rungtynės vyks birželio 10 d., ketvirtadienį nuo 19 val. Jonavoje.

Atsakomosios – birželio 17 d., ketvirtadienį, nuo 19 val. vietos laiku Kardifo tarptautinio sporto komplekso stadione.

„Bangą“ burtai nuskriaudė

Vienintelė nepatenkinta burtais gali būti Gargždų „Banga“. Jai atiteko ne koks Maltos, Airijos ar Velso klubelis, o turbūt kiekvienam girdėtas Tronheimo „Rosenborg“ iš Norvegijos.

2024-ųjų Norvegijos čempionate „Rosenborg“ finišavo ketvirtas, o šių metų pirmenybėse žengia trečias.

Bet šios rungtynės – jau antrojo Konferencijų lygos etapo dvikova. Pirmą etapą „Bangai“, kaip Lietuvos taurės laimėtojai, buvo leista peršokti be kovos. Ir vyks šie susitikimai – po gero mėnesio. Tai ką dabar čia apie juos bekalbėsi?

Nebent tai, kad „Banga“ niekad nesirungė su Norvegijos klubais, o „Rosenborg“ 2008 metais tuometiniame „Intertoto“ turnyre 3:1 Panevėžyje ir 4:0 Tronheime sudorojo „Ekraną“.

Prognozė. Net ir A lygoje šiemet stringančiai „Bangai“ nėra jokių šansų.