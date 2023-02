Europos taurėje – nelaime galėjęs pasibaigti sirgaliaus išpuolis prieš vartininką

Žiūrovas išbėgo į aikštę ir užpuolė vartininką, tačiau M.Dmitrovičius sugebėjo įveikti užpuoliką bei pargriovęs jį ant žemės sulaikyti, kol atbėgo apsauga.

Visa laimė, kad sirgalius neturėjo aštraus peilio ar kito ginklo. Kitu atveju situacija galėjo pasibaigti itin liūdnai.

Nors „Sevilla“ ir pralaimėjo šias rungtynes, tačiau žengs į kitą etapą, nes bendras rezultatas jų naudai buvo 3:2.

At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović. Dmitrović pinned him down until security took him away 😳 pic.twitter.com/CRKGxTQCwe

At full-time a PSV fan ran on the pitch and tried to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrovic threw him to the floor and held him down until the stewards came on.pic.twitter.com/CDxRwkZKDg