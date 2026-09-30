Europos taurė: „Šiauliai“ – „Lions“ (GYVAI)

Dariaus Songailos auklėtiniai pirmosiose B grupės rungtynėse savo aikštėje priima Londono „Lions“ ekipą. Mačo Šiaulių arenoje pradžia – 18.30 val.
Šiauliečiai Europos taurėje paskutinį kartą rungtyniavo dar 2010–2011 m. sezone.
Pirmasis varžovas – nemažai lietuviškų akcentų turintis Londono klubas. „Lions“ antrą sezoną treniruoja Tautvydas Sabonis. Londono ekipos gretose yra ir puikiai Lietuvos krepšinio sirgaliams pažįstamų veidų. „Lions“ atstovauja buvęs Kauno „Žalgirio“ gynėjas Keenanas Evansas, taip pat praėjusį sezoną Utenos „Juventus“ žaidęs Maxwellas Lewisas.
B grupėje „Šiaulių“ ir „Lions“ taip pat laukia Venecijos „Umana Reyer“, Frankfurto „Skyliners“, Tenerifės „La Laguna“, Romos „Maxima“, Ankaros „Turk Telekom“ ir Klužo-Napokos U-BT ekipos.
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