  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Europos taurė: „Lietkabelis“ – „Lions“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-12-04 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 19:00

Trečiosios pergalės Europos taurės turnyre ketvirtadienio vakarą sieks Panevėžio „Lietkabelis“ (2-6).

0

Nenado Čanako auklėtiniai šį kartą namuose priims Londono „Lions“ (3-5) klubą, kurį treniruoja Tautvydas Sabonis, o jos gretose žaidžia ir Karolis Lukošiūnas.

Panevėžiečiai laimėjo paskutinį mačą prieš Atėnų „Panionios“, tačiau savo sąskaitoje per 8 mačus turi tik 2 pergales ir užima devintą vietą B grupėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernelyg neblizga ir lietuviškų akcentų turinti Londono komanda. Ši pralaimėjo tris mačus iš paskutinių keturių. Šiuo metu su 3 pergalėmis per 8 mačus rikiuojasi septintoje vietoje.

Akistata tarp „Lietkabelio“ ir „Lions“ prasidės 20.00 val. Rungtynių eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

 

