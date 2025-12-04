Europos taurė: „Lietkabelis“ – „Lions“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Nenado Čanako auklėtiniai šį kartą namuose priims Londono „Lions“ (3-5) klubą, kurį treniruoja Tautvydas Sabonis, o jos gretose žaidžia ir Karolis Lukošiūnas.
Panevėžiečiai laimėjo paskutinį mačą prieš Atėnų „Panionios“, tačiau savo sąskaitoje per 8 mačus turi tik 2 pergales ir užima devintą vietą B grupėje.
Pernelyg neblizga ir lietuviškų akcentų turinti Londono komanda. Ši pralaimėjo tris mačus iš paskutinių keturių. Šiuo metu su 3 pergalėmis per 8 mačus rikiuojasi septintoje vietoje.
Akistata tarp „Lietkabelio“ ir „Lions“ prasidės 20.00 val. Rungtynių eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
