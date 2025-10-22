Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos taurė: JL – „Lietkabelis“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-22 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 20:00

Panevėžio „Lietkabelis“ (1/2) Europos taurės išvykoje stoja į kovą su B grupės lydere Breso Burgo JL (3/0).

Prancūzijos ekipa B grupėje išlieka vienintelė nepralaimėjusi, kai panevėžiečiai Europos taurėje skaičiuoja dviejų pralaimėjimų atkarpą.

0

Prancūzijos ekipa B grupėje išlieka vienintelė nepralaimėjusi, kai panevėžiečiai Europos taurėje skaičiuoja dviejų pralaimėjimų atkarpą.

„Lietkabelis“ sekmadienį pasikėlė nuotaikas Kaune, kai dramatiškai nugalėjo vietos „Žalgirį“.

Mačo pradžia – 20.30 val. Kviečiame stebėti rungtynes tinklalapyje Krepsinis.net ir per TV6 televiziją.

