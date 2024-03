Europos lygos aštuntfinalis: ir toliau nepralaimintis „Bayer“ išsigelbėjo, „Liverpool“ surengė įvarčių fiestą

Dar vieną įspūdingą pergalę iškovojo „Liverpool“ komanda. Ji namuose 6:1 sutriuškino Prahos „Sparta“. Bendroje serijoje jie triumfavo net 11:2.

Dar rungtynių pradžioje „Liverpool“ nokautavo savo varžovus. Per šešių minučių 55 sekundžių atkarpą jie pelnė net keturis įvarčius. Įvarčių fiestą pradėjo Darwinas Nunezas, o ją pratęsė Bobby Clarkas, Mohamedas Salah ir Cody Gakpo.

Pirmojo kėlinio pabaigoje „Sparta“ pelnė įvartį po Veljko Birmancevičiaus smūgio, bet po pertraukos „Liverpool“ toliau didino persvarą. Savo įvartį pridėjo Dominikas Szoboszlai, o C. Gakpo pasižymėjo antrąjį kartą.

Dramatišką pergalę ir bilietą į ketvirtfinalį iškovojo ir Lėverkuzeno „Bayer“ klubas, kuris namuose 3:2 palaužė „Qarabag“ ekipą. Pirmasis komandų susitikimas baigėsi taikiai 2:2.

Šiame mače šeimininkai atsilikinėjo 0:2, bet J. Frimpongas 72-ąją minutę rezultatą sušvelnino, o jau trečiąją teisėjo pridėto laiko minutę P. Schickas rezultatą išlygino.

Maža to, tas pats P. Schickas jau tiksint paskutinėms sekundėms smūgiu galva išplėšė klubui pergalę.

Verta paminėti, kad „„Qarabag“ nuo 62-os minutės žaidė mažumoje dėl Elvinui Cafarquliyevui parodytos raudonos kortelės.

Bilietą į ketvirtfinalį iškovojo ir „Milan“ klubas, kuris ir šįsyk 3:1 nugalėjo Prahos „Slavia“ bei triumfavo bendru rezultatu 7:3.

Ten taip pat bus kitas Italijos klubas „Roma“. Jie nors ir pralaimėjo svečiuose antrąsias rungtynes „Brighton“ 0:1, tačiau pirmajame mače namuose prieš savaitę šventė pergalę net 4:0.

Kiek anksčiau vykusiose rungtynėse bilietus taip pat iškovojo Lisabonos „Benfica“, „Marseille“, Pirėjo „Olympiakos“ ir Londono „West Ham“ klubai.

