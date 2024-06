Europos čempionų smūgis į savus vartus padovanojo Ispanijos rinktinei antrą pergalę

Ši pergalė ispanams garantuoja vietą kitame etape.

Mačo pradžioje dominavo ispanai. Jie vieną po kitos kūrėsi progas, o pirmąjį savo smūgį link vartų italai paruošė tik jau per pridėtą pirmo kėlinio laiką.

10-ą ir 24-ą minutę solidžias progas turėjo Alvaro Morata, o 27-ąją minutę gerą perdavimą gavęs Rodri apsisuko ir atliko tolimą smūgį. Jo nelaimei, smūgis kamuolį nukreipė visai šalia kairiojo vartų virpsto.

Nors ispanams gerai sekėsi kurtis progas, tačiau įvarčiais jos nevirto, o kėlinio pabaigoje Rodri užsidirbo geltoną kortelę, kuri reiškė, kad futbolininkas turės praleisti mačą su albanais.

Antro kėlinio pradžioje italai susikūrė dvi neblogas progas.

Gianluca Scamacca 51-ą minutę bandė išvesti laisvą komandos draugą į baudos aikštelę, bet Unai Simonas sustabdė kamuolį.

Jau po minutės kitoje aikštės pusėje Pedri gavo puikų Marko Cucurellos perdavimą ir smūgiavo tiesiai į vartus, tačiau jis buvo netikslus.

Galiausiai italų pastangos pavirto pačiu blogiausiu scenarijumi. 55-ą minutę po rikošeto Riccardo Calafiori pasiuntė kamuolį į savus vartus ir padovanojo galimybę ispanams išsiveržti į priekį.

Visgi išsiveržus į priekį Ispanijos apetitas nesumenko, o 71-ą minutę N. Williamsas pademonstravo puikią techniką, kai vienas pats atsidurė prie baudos aikštelės krašto. Visgi jo smūgis kamuolį pasiuntė į vartų virpstą.

Per pirmą kėlinį ispanai atliko 9 smūgius link vartų ir 4 smūgius į vartų plotą, tuo tarpu italai – vos 1 smūgį link vartų.

Antrajame kėlinyje ispanai ir toliau nuolat atakavo ir atliko 5 smūgius į vartus, tuo tarpu italai vėl – vos 1.

Primename, kad titulą ginantys italai pirmose rungtynėse 2:1 įveikė Albaniją. Priešininkų neišgelbėjo net ir greičiausiai šio turnyro istorijoje pelnytas įvartis.

Tuo tarpu ispanai savo pirmuosius priešininkus kroatus be gailesčio įveikė rezultatu 3:0.

2 kėlinys:

90+1 min. Ayoze Perezas perėmė kamuolį, gražiai prasibrovė pro gynybą, bet jo žemą smūgį į vartų vidurį Gianluigi Donnarumma sugebėjo sumaniai atremti.

71 min. Gražus smūgis, bet nesėkmingas užbaigimas. N. Williamsas demonstruoja puikią techniką, kai vienas pats atsiduria prie baudos aikštelės krašto. Visgi jo smūgis kamuolį pasiunčia į vartų virpstą.

60 min. Lamine'as Yamalis atlieka fantastišką smūgį iš toli, tačiau jis skrieja prie pat vartų.

55 min. ĮVARTIS! Smūgiai į savus vartus jau tampa šio čempionato klasika. Šįkart savo šalies vartininką nuginklavo Riccardo Calafiori. Ispanija pirmauja 1:0.

51 min. Gianluca Scamacca bandė išvesti laisvą komandos draugą į baudos aikštelę, bet Unai Simonas sustabdė kamuolį.

Jau po minutės kitoje aikštės pusėje Pedri gavo puikų Marko Cucurellos perdavimą ir smūgiavo tiesiai į vartus, tačiau jis buvo netikslus.

49 min. Danielis Carvajalis smūgiavo, bet kamuolys nepasiekė nė vieno iš jo komandos draugų, o varžovų gynyba išvengė pavojaus.

1 kėlinys:

45+2 min. Rodri dėl antros geltonos kortelės per du mačus praleis kitas rungtynes su Albanais.

45+1 min. Pagaliau italai gavo savo pirmąją progą mušti į vartus. Federico Chiesa gavo perdavimą ir smūgiavo į vartus, tačiau šis smūgis buvo prastas ir skriejo aukštai virš skersinio.

42 min. Fabianas Ruizas gavo gerą perdavimą aikštės krašte, tačiau kamuolį pasiunčia tiesiai Italijos vartų sargui į rankas.

32 min. Nors ir be įvarčių, tačiau ispanai kol kas dominuoja. 62 proc. laiko kamuolio kontrolė priklauso nuo jų ir jie jau serviravo 7 smūgius į vartų plotą. Tuo tarpu italai tokių progų dar neturėjo.

27 min. Gerą perdavimą gavęs Rodri apsisuko ir atliko tolimą smūgį. Jo nelaimei, smūgis kamuolį nukreipia visai šalia kairiojo vartų virpsto.

24 min. Dar viena gera proga A. Moratai. Šis gavo tikslų perdavimą į baudos aikštelę ir smūgiavo, kamuolys žemai riedėjo į vartų vidurį, tačiau italų vartininkas ir vėl sėkmingai jį sulaikė.

10 min. Alvaro Morata perdavė puikų perdavimą Nico Williamsui, tačiau jis praleido puikią progą. Jo pasiųstas kamuolys skrieja šalia dešiniojo virpsto.

2 min. Pedri bandė iškart užpulti varžovų vartus. Jis aukštai iššokęs nukreipė kamuolį link vartų, tačiau Gianluigi Donnarumma pademonstravo puikius refleksus ir sustabdė kamuolį.

Komandų startinės sudėtys:

Fabián Ruiz x Rodri x Pedri in the middle for Spain 👀#EURO2024 | #ESPITA pic.twitter.com/cr5p8sLjWv