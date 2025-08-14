Europos čempionatui besiruošiant: Latvija – Lietuva (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai šį kartą svečiuose susitiks su Latvijos krepšininkais.
Pasirengimo Europos čempionatui cikle lietuviai iškovojo visas tris pergales. Šie nugalėjo estus (89:68), turkus (91:70) ir kartvelus (77:54).
Tuo tarpu latviai sužaidė dar tik vienas draugiškas rungtynes ir jose 75:91 krito prieš italus.
Akistata tarp Latvijos ir Lietuvos rinktinių prasidės 19.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
