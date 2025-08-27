Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionato startas: Lietuva – Didžioji Britanija (tiesioginė transliacija)

2025-08-27 12:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 12:00

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien Suomijoje pradeda Europos čempionato kovas. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitinka su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda.

0

Tai tuo pačiu bus ir Europos čempionato atidarymo dvikova.

Paskutinį kartą šios dvi rinktinės tarpusavyje Senojo žemyno pirmenybėse susitiko 2011 metais ir tuomet mūsiškiai laimėjo rezultatu 80:69.

Pasirengimo cikle Didžiojo Britanija laimėjo vienas rungtynes iš penkių, o lietuviai iš septynių žaistų laimėjo šešias.

Rungtynės prasidės 13:30 val. ir jos tiesioginę transliaciją galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

