Europos čempionato startas: Lietuva – Didžioji Britanija (tiesioginė transliacija)

Tai tuo pačiu bus ir Europos čempionato atidarymo dvikova.
Paskutinį kartą šios dvi rinktinės tarpusavyje Senojo žemyno pirmenybėse susitiko 2011 metais ir tuomet mūsiškiai laimėjo rezultatu 80:69.
Pasirengimo cikle Didžiojo Britanija laimėjo vienas rungtynes iš penkių, o lietuviai iš septynių žaistų laimėjo šešias.
Rungtynės prasidės 13:30 val. ir jos tiesioginę transliaciją galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
