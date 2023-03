Europos čempionato finale be sąmonės kritęs Ispanijos bėgikas buvo išgabentas į ligoninę

Vyrų 60 m barjerinio bėgimo finale E.Llopisas nesėkmingai bandė įveikti paskutinį barjerą, už jo užkliuvo ir skaudžiai krito ant galvos prieš pat finišą. Kol varžovai dalinosi medalius, E.Llopisas taip ir liko gulėti be sąmonės.

Medikai greitai atskubėjo prie ispano ir suteikė jam pagalbą, tuo pačiu uždengdami vaizdą nuo žiūrovų ir kamerų. Sirgaliai kurį laiką buvo nuščiuvę, o medikai prie E.Llopiso praleido apie 5 minutes.

Switzerland is coming through with some Sprinters here at #Istanbul2023.

Jason Joseph looking strong over the final 3 hurdles with a 7.41 clocking.



Prayers up for Enrique Llopis.

That fall looked severe. pic.twitter.com/3Mn7cKxmvf