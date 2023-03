Bahreino GP rezultatų priblokštas „Mercedes“ vadovas: „Red Bull“ yra kitoje planetoje“

„Mercedes“ lenktynėse greičiu neprilygo nei „Aston Martin“, nei „Ferrari“, nei, tuo labiau, „Red Bull“. Prie pergalių pripratęs „Mercedes“ vadovas Toto Wolffas buvo priblokštas varžovų greičio ir pareiškė, kad jo komandai reikia radikalių sprendimų.

Toto Wolff: „There was not a single positive thing we can take from this race. We‘re lacking pace. The drivers have to push and that‘s hurting the tyres. Red Bull is on another planet. Aston Martin has the 2nd quickest car. It was a real wake-up call for us.“#F1 #BahrainGP