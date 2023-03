Savo žvaigždę dėl traumos praradę estai Europos čempionate neliko tuščiomis

Vyrų septynkovėje bronzą iškovojo Risto Lillemetsas. Iki tol didelių laimėjimų neturėjęs estas surinko 6079 taškus. Geriausiai jis pasirodė šuoliuose su kartimi (5,10 m) ir 800 m bėgime (2:39.50 min.), kur užėmė antrąsias vietas. Įdomu tai, kad estas į pirmąjį trejetuką bendroje įskaitoje pakilo tik po paskutinės rungties.

„Šis medalis man reiškia viską. Tai geriausia diena mano gyvenime. Tikiu, kad prieš vasaros varžybų sezoną galiu dar patobulėti. Žinau, kad dar turiu potencialo – tereikia sunkiai dirbti ir išlikti sveikam. Šis medalis įrodo, jog galiu daug ką pasiekti“, – džiūgavo estas.

Europos čempionu tapo ilgą laiką lyderiavęs prancūzas Kevinas Mayeris. Jis laimėjo 2 rungtis iš 7 ir surinko 6348 tšk. Prancūzas nė vienoje rungtyje nenukrito žemiau 5-os vietos. Jis Europos uždarų patalpų čempionatą laimėjo jau trečią kartą.

REKLAMA

🔥 Il est incroyable !



🇫🇷 Kevin Mayer remporte la perche de l'heptathlon avec 5,30 m et reprend 101 pts d'avance sur son premier concurrent 🇳🇴 Sander Skotheim !



📣 Ne manquez pas le 1000 m à 17h40 !



💻 Suivez #Istanbul2023 en DIRECT sur https://t.co/TCemALtylh. pic.twitter.com/0u8QYrx1H3 REKLAMA March 5, 2023

Sidabras atiteko norvegui Sanderiui Skotheimui (6318 tšk.). Jis laimėjo paskutinę rungtį ir 800 m bėgo daugiau nei 6 sek. greičiau už K.Mayerį, bet to auksui neužteko.

Šveicaras Simonas Ehammeris laimėjo 60 m bėgimą (6.80 sek.), bet šuoliuose į tolį neatliko nė vieno įskaityto bandymo ir pasitraukė iš kovos.

Septynkovės nebaigė ir estų žvaigždė Maicelis Uibo. Po trijų rungčių jis buvo 9-as ir nusprendė trauktis iš varžybų dėl kulno skausmų. Estas 2018 m. laimėjo pasaulio uždarų patalpų čempionato bronzą, o 2019 m. tapo pasaulio dešimtkovės vicečempionu.

REKLAMA

Čempionatų rekordas sekmadienį krito moterų estafetėje 4x400 m. Olandės Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters ir Femke Bol finišavo per 3 min. 25.66 sek. Ankstesnis rekordas irgi priklausė olandėms bei buvo pasiektas 2021 m. (3:27.15). Gerokai nuo čempionių atsiliko šalies rekordą pagerinusios italės (3:28.61). Trečios finišavo lenkės (3:29.31).

Femke Bol loopt weg bij de tegenstand en helpt Nederland aan goud op de 4x400 meter tijdens de EK indoor in Istanboel. pic.twitter.com/BVbtny4FpU REKLAMA REKLAMA March 5, 2023

Netikėtai baigėsi moterų šuolių į tolį finalas. Nugalėtoja tapusi britė Jazmin Sawyers nušoko lygiai 7 m ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir pagerino karjeros rekordą. Nustebino ir italė Larissa Iapichino, kuri paskutiniu bandymu pagerino šalies rekordą (6,97) ir išplėšė sidabrą. Favoritė serbė Ivana Vuleta tenkinosi bronza (6,91), o pagrindine jos konkurente vadinta vokietė Malaika Mihambo liko be medalio – užėmė ketvirtą vietą (6,83).

REKLAMA

„Aš vis dar lengvame šoke. Metų metus bandžiau pasiekti tą 7 m ribą ir man vis nesisekė. Po kvalifikacijos jaučiausi gerai, įgavau daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir pamaniau, kad gal bus įmanoma pakovoti dėl aukso. Visgi, negaliu jums meluoti – 7 m šuolio tikrai nesitikėjau“, – sakė J.Sawyers.

Jazmin Sawyers 🇬🇧 joins the 7m club to win the 🥇



And the celebration lives up to the result 😍#europeanathletics #allathleticstv pic.twitter.com/xqtztkduJu REKLAMA March 5, 2023

Medalių įskaitoje triumfavo Norvegija, laimėjusi 4 aukso ir 1 sidabro apdovanojimus. Antri buvo Nyderlandai (3 aukso, 3 sidabro, 1 bronzos), trečia – Didžioji Britanija (3, 1, 2). Medalius laimėjo 21 šalies sportininkai.

Dar neskelbtų sekmadienio finalinių rungčių prizininkai:

Vyrai, šuolis į aukštį:

1. Douwe Amelsas (Nyderlandai) 2,31 m.

2. Andrijus Procenka (Ukraina) 2,29.

3. Thomasas Carmoy (Belgija) 2,29.

Dit. Is. Niet. Normaal! Douwe Amels vliegt als eerste ook over 2,31m en heeft kans op GOUD! pic.twitter.com/cDVV4rldzg REKLAMA REKLAMA March 5, 2023

Vyrai, estafetė 4x400 m:

1. Belgija 3:05.83 min. – geriausias sezono rezultatas Europoje.

2. Prancūzija 3:06.52.

3. Nyderlandai 3:06.59.

#Atletismo. Otro 4º puesto de España. El más cruel. Husillos nos hizo soñar, el relevo largo lideró hasta el final, pero Bélgica, Francia y Países Bajos adelantaron a nuestro 4x400, mermado por las bajas. pic.twitter.com/dXsdeTHem3 — Álvaro Coll - JJOO (@AlvaroColl_) March 5, 2023

Vyrai, šuolis su kartimi:

1. Sondre Guttormsenas (Norvegija) 5,80 m.

2. Emmanouilas Karalis (Graikija) 5,80.

2. Piotras Lisekas (Lenkija) 5,80.

Vyrai, 3000 m bėgimas:

1. Jakobas Ingebrigtsenas (Norvegija) 7:40.32 min.

2. Adelis Mechaalas (Ispanija) 7:41.75.

3. Elzanas Bibičius (Serbija) 7:44.03.

His third European indoor 3000m title and 1⃣1⃣ European titles in total. 🤯



Jakob Ingebrigtsen is out of this world! 🌎#Istanbul2023 pic.twitter.com/sSCywBRA2p — European Athletics (@EuroAthletics) March 5, 2023

Moterys, 800 m bėgimas:

1. Keely Hodgkinson (Didžioji Britanija) 1:58.66 min.

2. Anita Horvat (Slovėnija) 2:00.54.

3. Agnes Raharolahy (Prancūzija) 2:00.85.

Moterys, 60 m barjerinis bėgimas:

1. Reetta Hurske (Suomija) 7.79 sek.

2. Nadine Visser (Nyderlandai) 7.84.

3. Ditaji Kambundji (Šveicarija) 7.91.

Reetta Hurske 🇫🇮 with the victory to equal the national record in the 60m hurdles in #istanbul2023#europeanathletics #allathleticstv pic.twitter.com/GBUzb5o4aY — All Athletics (@allathleticstv) March 5, 2023

Vyrai, 60 m barjerinis bėgimas:

1. Jasonas Josephas (Šveicarija) 7.41 sek. – geriausias sezono rezultatas Europoje.

2. Jakubas Szymanskis (Lenkija) 7.56.

3. Justas Kwaou-Mathey (Prancūzija) 7.59.