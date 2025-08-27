Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos čempionatas: Latvija – Turkija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-27 17:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 17:30

Europos čempionatą pergale atidarė Lietuvos rinktinė, prie starto linijos stoja ir vieni šeimininkų.

Latviai pradeda namų čempionatą

0

Vienas įdomiausių pirmojo turo susitikimų – Latvijos mačas prieš Turkiją, kuris turėtų kaitinti aistras Rygoje.

Latviai per pasirengimą pasiekė dvi pergales ir patyrė tris pralaimėjimus, tačiau palaikomi savų aistruolių nestokos ambicijų. Tuo tarpu turkai startavo dviem nesėkmėmis, bet vėliau pasiekė tris pergales, vieninteliai parklupdydami lietuvius (84:81).

Turkai medalių didžiuosiuose turnyruose iškovoję nėra nuo 2010-ųjų ir sieks tai pakeisti užaugus Alpereno Šenguno žvaigždei. Latviai apskritai praleido 2022-ųjų pirmenybes, tad ambicijų taip pat nestokos.

Rungtynes, kurios 18.00 val. startuos Rygoje, jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

