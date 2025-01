Europos biatlono čempionate iš lietuvių geriausiai pasirodė Maksimas Fominas

Vyrų 20 km asmeninėse lenktynėse auksą iškovojo norvegas Isakas Frey, kuris numušė 18 taikinių iš 20 ir finišavo per 54 min. 10.7 sek. Sidabrą pelnė austras Fredrikas Muehlbacheris (+31.7 sek., 1 klaida šaudykloje), o bronzą – švedas Emilis Nykvistas (+47.2, 1).

Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Maksimas Fominas. Jis finišavo 37-as (+4:21.2, 4) ir pelnė 4 įskaitinius IBU taurės taškus. Tomas Kaukėnas buvo 49-as (+5:22.6, 4), Jokūbas Mačkinė – 61-as (+6:20.4, 5), Karolis Dombrovskis – 64-as (+6:34.8, 4), o Stepanas Terentjevas – 97-as (+11:43.3, 7) tarp 113 dalyvių. Darius Dinda startuoti atsisakė.

