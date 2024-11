Europoje – į daug klausimų atsakysiančios krepšinio kovos: koks scenarijus tinka Lietuvai?

Rinktinių akistata Skopjė vyks lapkričio 21-ąją, Klaipėdoje – lapkričio 24-ąją. Abejas rungtynes transliuos TV6 televizija ir portalas tv3.lt.

Kovas 2025 m. Europos čempionato atrankoje mūsų šalies rinktinė pradėjo dar vasarį ir tuomet pirmajame FIBA lange Kazio Maksvyčio auklėtiniai patyrė vieną pergalę per dvejas žaistas rungtynes. Vilniuje 83:64 įveikė Lenkiją, tačiau Taline 59:65 nusileido Estijai.

Antrose rungtynėse Šiaurės Makedonija gali sulaukti papildymo

Kad patektų į Europos čempionatą Lietuvai reikia pralenkti vos vieną iš dviejų grupės komandų.

Kartu su Lietuva G grupėje žaidžianti Lenkija (0-2) vietą Europos čempionate jau turi kaip viena iš turnyro šeimininkių. Dabar turnyrinės lentelės lyderiais yra tapusi Estija (2-0), o įkandin jai seka Lietuva (1-1) ir Šiaurės Makedonija (1-1), tad mūsiškiams užtenka aplenkti vos viena iš šių ekipų.

Antrasis FIBA langas žada dar didesnę intrigą ir iki maksimumo įkaitusią atmosferą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

Dvi pergalės iš eilės prieš Šiaurės Makedoniją leistų naujajam rinktinės strategui Rimui Kurtinaičiui ramiai anksčiau laiko pradėti pasirengimą 2025 m. rugpjūčio 27 d. prasidėsiančiam Europos čempionatui, žinant, kad vieta jame garantuota, o paskutinis atrankos langas vasarį jau tebūtų formalumas.

Visgi antrose rungtynėse lietuviams gali tekti koreguoti žaidimo planą, nes dvikovoje Klaipėdoje svečiai tikisi sulaukti Eurolygoje rungtyniaujančio Nenado Dimitrijevičiaus ir „Valencia“ gretose žaidžiančio natūralizuoto amerikiečio Ethano Happo.

Svarbus ir tarpusavio taškų santykis

Tačiau jei šiame lange naujajam Lietuvos rinktinės trenerių štabui pavyktų iškovoti tik vieną pergalę iš dviejų, reikėtų, kad vienose iš rungtynių lietuviai makedonus įveiktų didesniu taškų skaičiumi, nei rungtynėse, kuriose buvo patirtas pralaimėjimas.

Dviejų nesėkmių atveju rinktinė patirtų fiasko ir Europos čempionate nežaistų.

Didelę reikšmę šis langas turės ir Šiaurės Makedonijai, kurios treneris Aleksandras Jončevskis jau pranešė, jog komanda versis be kelių svarbių krepšininkų.

Nors FIBA reitinge Šiaurės Makedonija užima tik 57-ą vietą, o ją lenkia tokios šalys kaip Portugalija (55), Danija (56) ar Pietų Korėja (53), užmigti ant laurų anksčiau laiko nevertėtų žinant agresyviu žaidimu paremtą balkanišką krepšinio mokyklą.

Net ir neturėdama vieno geriausių šio sezono Eurolygos žaidėjų TJ Shortso namuose Šiaurės Makedonija išlieka itin pavojinga komanda, o kad Lietuva negali nurašyti anksčiau laiko nė vieno varžovo, parodė ir olimpinė atranka Puerto Rike.

Nereikia pamiršti ir fakto, kad prieš Šiaurės Makedonija mūsų šalies rinktinė yra patyrusi ir vieną skaudžiausių visų laikų pralaimėjimų. Tai įvyko 2011 m. Lietuvoje vykusiame Europos čempionato ketvirtfinalyje, kuomet natūralizuoto amerikiečio Bo McCalebbo vedami svečiai Kaune sensacingai įveikė mūsiškius 67:65.

„T.J. Shortas, kiek žinau, nežais. Per daug apie juos negaliu nieko pasakyti, tik kai kuriuos derinius. Bus matyti, nes yra klaustukų, kas dar apskritai pas juos žais. Laukiame, kol paskelbs sudėtį, jei paskelbs. Geri metikai, žiūrėjau mačą su lenkais, kurį laimėjo. Tik dabar negaliu pasakyti ar lenkai blogai žaidė, ar Š. Makedonija gerai.

Lenkai ir taip turi bilietą, tai gal ir nėra svarbu jiems laimėti. Š. Makedonija pavojinga komanda, bet mums dabar nėra svarbu, kaip ji vadinasi, turime vertinti visus, žaisti rimtai ir nėra šalies, kuri yra krepšinio ar ne šalis. Turime žaisti maksimaliai gerai“, – apie varžovus sakė R. Kurtinaitis.

Durys į Europos čempionatą gali atsiverti jau sekmadienį

Jei R. Kurtinaičio įkvėptai rinktinei pavyks nuskinti abi pergales, mūsiškiams dar reikės sulaukti bent vienos Estijos rinktinės pergalės prieš Lenkiją šiame lange.

Toks scenarijus į Europos čempionatą mūsų rinktinei duris atvertų jau šį sekmadienį, o jame Lietuva žaistų jau keturioliktą kartą paeiliui.

Kitu atveju jei Lenkija abu sykius laimės prieš Estiją, Lietuvai užteks trečiajame paskutiniame lange iškovoti bent vieną pergalę arba sulaukti bent vieno šiaurės makedonų arba estų pralaimėjimo.

Durys į Europos čempionatą galutinai gali užsidaryti ir šį sekmadienį, jei lietuviai abu sykius neįveiks šiaurės makedonų, o Lenkija abu kartus pralaimės Estijai. Tuomet Estija finišuos antra, o antrą vietą užsitikrins Šiaurės Makedonija.

Išeiti iš grupės Lietuva galėtų ir tokiu atveju, jei abu sykius pralaimėtų šią savaitę, o lenkai abu sykius laimėtų. Tada paskutiniame lange reikėtų žūtbūt nugalėti Lenkiją, o Estiją įveikti didesniu taškų skirtumu, nei buvo pralaimėta Taline – įveikti ją bent 7 taškais.

Kitose grupėse – neramios dienos Ispanijai ir lengvas kelias Prancūzijai

„FIBA EuroBasket 2025“ turnyro šeimininkai Lenkija, Latvija, Kipras ir Suomija į turnyrą pateks šeimininkų teisėmis ir atrankoje labiau sprendžia susižaidimo rebusus. Tad iš aštuonių grupių į Europos čempionatą penkiose pateks po tris komandas, o kitose trejose, kur garantuotas vietas turi šeimininkai – po dvi.

Bilietą į Europos pirmenybes jau šią savaitę lengviausiai gali užsitikrinti Slovėnija (2-0), Italija (2-0), Belgija (2-0), Latvija (2-0), Prancūzija (2-0), Graikija (2-0) ir Serbija (2-0).

Ant prarajos krašto C grupėje yra atsidūrusi Ispanija (0-2), kuri pralaimėjo pirmas dvi rungtynes Latvijai ir Belgijai, o šią savaitę savo šansus bandys atgaivinti du kartus įveikdama taip pat be pergalių žengiančią Slovakiją (0-2). Visgi ispanų situacija nėra tokia gąsdinanti, nes iš C grupės pateks trys komandos (vietą kaip šeimininkė jau turi Lavija), tad du kartus prieš slovakus laimėję Europos čempionai eliminuos iš tolimesnės kovos Klaipėdos „Neptūno“ legionieriaus Tomašo Pavelkos rinktinę.

Visgi Sergio Scariolo negali būti ramus, žinant, su kokia sudėtimi jam teks kautis prieš slovakus. Šiame atrankos lange ispanai versis be visų Eurolygoje rungtyniaujančių žaidėjų, o labiausiai patyrę bus „Unicaja“ ir „Valencia“ ekipų atstovai Alberto Diazas ir Xabi Lopezas-Arostegui. Negana to, kartų kaitą išgyventys ispanai registravo 4 jaunus krepšininkus, o tarp jų ir vienas ryškiausių šalies talentų – 2022-ųjų Pasaulio 17-mečių vaikinų krepšinio čempionate naudingiausiu žaidėju pripažintas Izanas Almansa.

Bene karščiausias mūšis virs E grupėje tarp artimų geografiškai ir istoriškai šalių – Kroatijos (1-1) ir Bosnijos Hercegovinos (1-1). Šioje grupėje dar žaidžia Prancūzija (2-0), kuri patekimą į Europos čempionatą gali pelnyti vos sykį per dvejas rungtynes įveikdama Kiprą (0-2). Tuo tarpu du kartus tarpusavyje šiame lange žaisiantys kroatai ir bosniai varžysis dėl vienintelio šioje grupėje likusio tiesioginio kelialapio.

Ramūs D grupėje negali būti ir pasaulio čempionai vokiečiai (1-1). Vyriausiąjį trenerį pakeitusiai vokietijai ant kulnų lipa trys sunkiai prognazuojamos šalys – Juodkalnija, Eurolygos MVP Sašą Vezenkovą turinti Bulgarija ir Švedija. Visgi jei vokiečiams pavyks šiame lange abu sykius įveikti Švediją (1-1), šie jau užsitikrins vietą Europos čempionate. Kitu atveju, viskas spręsis vasarį.

Lengvas grobis laukia ir Slovėnijos (2-0), kuri du kartus šiame lange kausis su Portugalija (1-1) ir greičiausiai taip pat anksčiau laiko užsitikrins vietą Senojo žemyno pirmenybėse.

G grupėje pirmauja Serbija (2-0), o šeimininkės teisėmis čempionate dalyvaus Suomija (1-1). Tad dėl paskutinio kelialapio kaunasi Danija (1-1) ir Sakartvelas (0-2), o didžiausią įtampą jaus būtent kartvelai, kuriems šią savaitę rungtynėse su suomiais reikia kaip minimum vienos pergalės norint išsaugoti viltis gyvas.