Eurolyga davė atsakymą dėl antradienio klaidų: klydo ne visur

Tel Avivo „Maccabi“ ir Atėnų „Panathinaikos“ mačas Nors Dimitris Giannakopoulos piktinosi tuo, kad Joshas Nebo, likus 57 sekundėms, mynė galinę liniją, Eurolyga teigė peržiūrėjusi visą medžiagą ir padariusi išvadą, jog nėra pakankamai įrodymų tam. Teigiama, jog krepšininko kulnas buvo pakeltas nuo grindų, ko neparodo vaizdą fiksavusi viena iš kamerų.

Josh nebo can fly?? How he jumps here if he doesn’t press the line!?? @EuroLeague pic.twitter.com/P0FDlgESbq