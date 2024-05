Eimantas Stanionis pasirodė atviroje treniruotėje Las Vegase: „Nejaučiu jokio užrūdijimo“

Ketvirtadienį pasirodė vaizdai iš atvirų treniruočių priešais Las Vegaso publiką, kuriuose užfiksuota, kaip juda tiek E.Stanionis, tiek ir G.Maestre.

@E_Stanionis is ready to remain undefeated. #StanionisMaestre kicking off the PBC PPV this Saturday! May 4. Live on PBC PPV on @PrimeVideo .

Niekas taip nesidžiaugia E.Stanionio sugrįžimu į ringą, kaip jis pats. Paskutinį kartą lietuvis kovojo 2022 m. balandį, kai skirtingu teisėjų sprendimu nugalėjo Radžabą Butajevą ir iškovojo čempiono titulą. E.Stanionis išliko nenugalėtas ir yra tarp geriausių pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų pasaulyje, tačiau prarado dvejus savo karjeros metus.

„Esu labai sujaudintas“, – „Boxing Junkie“ sakė E.Stanionis. „Paskuitnį kartą skridau į Teksasą ir likus dviem dienoms iki kovos, dieną prieš svėrimų procedūrą, sužinojau, kad kova neįvyks. Vis dar sunku patikėti, kad kovosiu gegužės 4-ą dieną. Kai pamačiau, kad tai oficialu, pagalvojau, kaip tai yra nuostabu. Dabar esame labai arti kovos“.

Gabriel Maestre works out for the Vegas crowd as he prepares to kick off the PBC PPV against #EimantasStanionis Saturday night. May 4. Live on PBC PPV on @PrimeVideo.



