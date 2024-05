Dviženkliu skirtumu atsilikinėjęs „Real“ atsitiesė ir su trenksmu grįžo į Eurolygos finalinį ketvertą

Rungtynės nesusiklostė lietuviui Tadui Sedekerskiu, kuris per 19 žaidimo minučių surinko vos du taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei surinko 6 naudingumo balus.

Antrojo ketvirčio pradžioje baskai pirmavo 37:29, o Markusas Howardas jau buvo įmetęs netoli pusės savo ekipos taškų – 14-a.

Kelis kartus rungtynėse dešimties taškų skirtumu pirmavusi „Baskonia“ savo reikalus pablogino ketvirtajame ketvirtyje.

Veteran Rodriguez with a sublime pass to Yabusele for an easy finish 💥#MotorolaMagicMoment l @Moto pic.twitter.com/qX4nN450kZ