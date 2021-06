„Euro 2020“: būrys žvaigždžių, kurioms tai – paskutinė karjeros galimybė

Šiemet Europos futbolo čempionate dėl nugalėtojų titulo susikaus 24 šalys. Visų šių rinktinių treneriai į pirmenybes galėjo įtraukti 26 futbolininkus.

Pirmenybėse susipins naujos kylančios Europos futbolo žvaigždės ir tos, kuriems kas ketverius metus vykstantis čempionatas – jau paskutinis.

Tv3.lt iš kiekvienos rinktinės išrinko ryškiausius futbolininkus, kuriems penktadienį prasidedančios pirmenybės turbūt taps paskutine galimybe iškelti Europos čempionų trofėjų virš savo galvos.

Italija. Tai viena „brandžiausių“ šių pirmenybių dalyvių – net aštuoniems rinktinės futbolininkams jau yra sukakę 30 ir daugiau metų.

Giorgio Chiellini (36 m.). Nėra jokių abejonių, kad italų gynybos ramsčiui ir rinktinės kapitonui šis Europos čempionatas – paskutinis karjeroje. Turino „Juventus“ futbolininkas Italijos rinktinėje jau spėjo sužaisti 107 rungtynes. Bendrai tai vienas vyriausių visų pirmenybių dalyvių.

Leonardo Bonucci (34 m.). Dar viena gyva Italijos rinktinės legenda, kuriam šis čempionatas, labai tikėtina, taps paskutiniuoju šansu pasirodyti visai Europai. „Juventus“ gynybos ramstis italų rinktinėje jau yra sužaidęs 102 rungtynes.

Francesco Aserbi (33 m.). Italai visais laikais garsėjo itin patyrusiais gynėjais, tad F. Aserbi buvimas rinktinėje stipriai stebinti neturėtų. Romos „Lazio“ gynėjas, nors ir yra 33 metų amžiaus, bet savo šalies rinktinėje spėjo sužaisti tik 14 rungtynių. Nėra jokių garantijų, kad F. Aserbi bendrai čempionato metu aikštėje išvysime bent vieną minutę.

Salvatore Sirigu (34 m.). Italijos vyriausiųjų „ketveriukę“ uždaro labiausiai patyręs rinktinės vartininkas. Tai – antrasis italų vartininkas, nes tvirtai startinėje sudėtyje yra įsitaisęs 12 metų jaunesnis Gianluigi Donnarumma. S. Sirigu italų rinktinėje sužaidė 24 mačus.

Šveicarija. Savo ruožtu šveicarai šiose pirmenybėse pasižymės pastovumu – beveik visiems rinktinės futbolininkams yra tarp 25 ir 29 metų, vos keturi futbolininkai yra jaunesni ir vos vienas – vyresnis.

Yannas Sommeris (32 m.). Tai pats vyriausias ir vienas svarbiausių šiųmetinės Šveicarijos rinktinės narių. Y. Sommeriui galimai tai yra paskutinis čempionatas, tačiau dėl jo svarbos komandai abejoti neverta – iki pat šiol jis yra pagrindinis rinktinės vartininkas, o už jį nacionalinėje komandoje daugiau rungtynių (61) yra sužaidę tik trys futbolininkai.

Turkija. Turkai Europos čempionatą pasitinka visiškai atsinaujinę ir atsišviežinę – didelė dalis Lietuvos futbolo gerbėjų pirmenybėse turkų jaunąsias žvaigždutes pamatys ir išgirs pirmą kartą.

Burakas Yilmazas (35 m.). Tai – pati svarbiausia dabartinės Turkijos rinktinės pavardė. B. Yilmazas ne tik yra rinktinės kapitonas, bet ir daugiausiai rungtynių (67) sužaidęs futbolininkas. „Lille“ klubo puolėjui tai – taip pat paskutinis Europos čempionatas.

Velsas. Valai šiam čempionatui surinko jauną rinktinę. 30 metų ribą Velso nacionalinėje komandoje yra perkopę tik keturi futbolininkai.

Wayne‘as Hennessey (34 m.). Londono „Crystal Palace“ vartų sargas – labiausiai patyręs ir vienas svarbiausių dabartinės Velso rinktinės žaidėjų. Gali būti, kad W. Hennessey tai taip pat yra paskutinis karjeros šansas Europos pirmenybėse.

Belgija. Vieni Europos čempionato favoritų išlaikė tradicijas ir į pirmenybes siunčia tikrai patyrusią, skambių pergalių jau pasiekusią rinktinę. Panašu, kad net trims belgų futbolininkams tai paskutinė karjeros galimybė.

Thomasas Vermaelenas (35 m.). Pats vyriausias Belgijos rinktinės futbolininkas, įvairiausių karjeros iššūkių jau atlaikęs Japonijos „Vissel Kobe“ gynėjas. Neabejojama, kad Th. Vermaelenas kitame čempionate nebežais.

Janas Vertonghenas (34 m.). Lisabonos „Benfica“ gynybos ramstis – neatsiejama Belgijos rinktinės dalis. Iškalbingi ir skaičiai – belgų rinktinėje J. Vertonghenas jau sužaidė 127 rungtynes.

Driesas Mertensas (34 m.). Staigusis „Napoli“ puolėjas čempionate, tikėtina, sužais šimtąsias rungtynes vilkint Belgijos rinktinės marškinėlius.

Danija. Danai į čempionatą siunčia ganėtinai jauną rinktinę, kurios didžiajai daliai futbolininkų tai bus kol kas rimčiausias karjeros išbandymas.

Kasperas Schmeichelis (34 m.). Nors šio „Leicester City“ vartininko amžius byloja apie galimai paskutines pirmenybes, ties čia vertėtų dėti klaustuką. Net ir po ketverių metų, būdamas 38 metų, šis vartų sargas tikrai galėtų atsidurti žvaigždžių stokojančioje danų rinktinėje ir prisidėti prie jaunesnių komandos draugų parengimo.

Suomija. Suomiai bendrai į šį čempionatą jau dabar žengia kaip nugalėtojai – vien patekimas į pirmenybes tapo didele švente visoje šalyje, tačiau žvelgiant į žaidėjų amžių tampa akivaizdu, kad tai – taip pat patirties nestokojanti komanda.

Timas Sparvas (34 m.). Suomių rinktinės kapitonas, graikų „AEL“ klubo saugas, pasitinka neabejotinai paskutinį savo čempionatą. Ilgai T. Sparvas laukė šios galimybės – rinktinėje jis yra sužaidęs 81 mačą, daugiau už jį tai dare tik puolėjas Teemu Pukki.

Rusija. Rusai visada pasižymėjo patirties nestokojančių futbolininkų gausa. Ne išimtis – ir šis čempionatas.

Jurijus Žirkovas (37 m.). Gyva Rusijos futbolo legenda, Sankt-Peterburgo „Zenit“ saugas, pasitinka paskutinį Europos čempionatą karjeroje. 104 sužaistos rungtynės rinktinėje ir dabar – paskutinė proga visa tai reziumuoti solidžiu pasirodymu.

Fiodioras Kudriašovas (34 m.). Patyręs „Antalyaspor“ gynėjas šiame čempionate turėtų mėgautis kiekviena aikštėje praleista minute. Konkurencijos rusų gynybos grandyje – apstu, todėl gali būti, kad paskutinį savo čempionatą F. Kudriašovas stebės nuo atsarginių žaidėjų suolelio.

Austrija. Austrai čempionatui išrikiavo taip pat patyrusią rinktinę. Septyni futbolininkai yra perkopę 30 metų, daliai jų tai – paskutinė galimybė pasirodyti visai Europai.

Andreasas Ulmeris (35 m.). Pats vyriausias Austrijos rinktinės narys, atstovaujantis Salzburgo „Red Bull“ komandą. Tiesa, daug žaidybinio laiko šis veteranas čempionate, tikėtina, negaus – jo vietą rinktinėje jau senokai užėmė jaunesni komandos draugai.

Christopheris Trimmelis (34 m.). Ta pati situacija, kaip ir su A. Ulmeriu. Berlyno „Union“ saugas rinktinėje bus, tačiau tikėtis daug minučių aikštėje – naivu. Patyrusio saugo vietą rinktinėje jau užėmė dešimtmečiu jaunesni futbolininkai, o bendrai nacionalinėje komandoje jis sužaidė tik trylika rungtynių.

Nyderlandai. Į didžiąją scena grįžtantys Nyderlandai Europos futbolo sirgaliams pasirodys visiškai atsinaujinę. Per ilgokai užtrukusią pauzę nuo didžiųjų čempionatų Nyderlanduose spėjo pasikeisti ir futbolininkų karta. Vos vienam jų tai – galimai paskutinis čempionatas.

Timas Krulis (33 m.). Vyriausias rinktinės žaidėjas, „Norwich City“ vartų sargas, pasitinka galimai paskutines savo pirmenybes – net ir klube jis atlieka antrojo vartininko vaidmenį, o rinktinėje šiame čempionate, tikėtina, bus trečiasis.

Šiaurės Makedonija. Viena mažiausiai pažintų šių pirmenybių dalyvių, turinti vieną labai ryškią žvaigždę. Deja, jam tai – tikrai paskutinis čempionatas.

Goranas Pandevas (37 m.). Ryškiausia Š. Makedonijos futbolo žvaigždė ir vienareikšmis rinktinės lyderis bei kapitonas. „Genoa“ klubo garbę vis dar ginantis puolėjas savo rinktinėje įneš patirties ir tikrai bus startinio vienuoliktuko žaidėjas. Rinktinėje jis sužaidęs įspūdingą skaičių (127) rungtynių.

Ukraina. Ukrainiečiai vis dar skinasi kelią Europos futbolo padangėje, o šį čempionatą Ukrainos rinktinė pasitinka kaip viena jauniausių. Tiesa, kapitonui šios pirmenybės – taip pat paskutinė karjeros galimybė.

Andrėjus Piatovas (37 m.). Donecko „Šakhtar“ vartininko žodis ukrainiečių rūbinėje bus paskutinis ir svarbiausias. Vienintelis jis artėja prie šimto (96) sužaistų rungtynių nacionalinėje komandoje, tačiau neabejotinai jam tai paskutinė tokia galimybė.

Kroatija. Pasaulio vicečempionai kroatai subūrė laiko patikrintą sudėtį ir didelių korekcijų nuo pat Pasaulio čempionato neatliko.

Luka Modričius (35 m.). Ryškiausia kroatų futbolo žvaigždė bendrai yra vienas labiausiai patyrusių futbolininkų visame Europos čempionate. Atstovaujant Kroatijai, šis Madrido „Real“ saugas jau sužaidė 138 rungtynes. Sunku įsivaizduoti L. Modričių skirtantį perdavimus per visą aikštelę būnant 39 metų, kitose pirmenybėse.

Čekija. Čekai ilgai džiaugėsi patekimu į Europos čempionatą, tačiau toli gražu tai nebus vieni turnyro favoritų, juolab, kad jiems teks perkopti grupių etapą, o dėl vietos kitame etape čia susikaus anglai, škotai ir jau minėti kroatai. Žmonių, kuriems tai galimai paskutinis Europos čempionatas, čekų sąraše nėra.

Anglija. Anglai šį čempionatą taip pat pasitinka kaip niekada jauni – vos du žaidėjai yra perkopę 30 metų slenkstį, tačiau jiems apie karjeros pabaigą galvoti dar anksti.

Škotija. Škotai pasielgė atvirkščiai nei anglai – šis čempionatas akivaizdžiai taps paskutiniu bent dviem futbolininkams.

Davidas Marshallas (36 m.). Vieną trofėjų škotai jau galėtų iškovoti prieš čempionato pradžią – jokia kita rinktinė neturi tokių patyrusių vartininkų. Vienas jų yra „Derby County“ antrasis vartininkas, kuriam tai – neabejotinai paskutinės pirmenybės karjeroje.

Craigas Gordonas (38 m.). Dar labiau patyręs vartininkas C. Gordonas atstovauja „Heart of Midlothian“ klubui. Bendrai pagal savo amžių C. Gordonas yra antras futbolininkas šiame čempionate, už jį vyresnis yra tik Portugalijos rinktinės gynėjas Pepe.

Lenkija. Lenkai į čempionatą siunčia iš galingų Europos klubų suburtą rinktinę ir šiemet turbūt kaip niekada tikisi pademonstruoti visai Europai savo pajėgumą. Tai nebus nei pati vyriausia, nei pati jauniausia rinktinė – amžius šioje komandoje svyruoja maždaug tarp 25 ir 30 metų, tačiau vienam žaidėjui tai jau paskutinės pirmenybės.

Lukašas Fabianski (36 m.). Londono „West Ham“ vartų sargas yra pats vyriausias lenkų rinktinės narys. Čia jis sužaidė jau 56 rungtynes, tačiau dėl vietos startinėje sudėtyje teks kaip reikiant pakonkuruoti – sąraše yra ir Wojciechas Ščesny, ir Lukašas Skorupski.

Slovakija. Slovakų gretose šiame čempionate yra aibė patyrusių futbolininkų. Net dešimt žaidėjų jau yra perkopę 30 metų amžiaus ribą. Dviem iš jų tai – tikrai paskutinės pirmenybės.

Dušanas Kuciakas (36 m.). Gdansko „Lechia“ klubą atstovaujantis vartininkas neturėtų pasirodyti aikštėje – jis jau senokai savo vietą startinėje sudėtyje užleido jaunesniems komandos draugams, tačiau patirties klausimas čia neginčijamas.

Peteris Pekarekas (35 m.). Vienas žymesnių slovakų futbolininkų, Berlyno „Herta“ gynėjas, taip pat pasitinka paskutinį savo Europos čempionatą. Tiesa, P. Pekarekas vis dar yra labai svarbi figūra Slovakijos gynybos grandyje, be jo treneris nežengia net ir į draugiškas rungtynes.

Ispanija. Ispanai šiam čempionatui, neįprastai sau, išrikiavo vieną jauniausių sudėčių savo rinktinių istorijoje. Kadangi į galutinę sudėtį nepateko Sergio Ramosas, tokių žaidėjų, kuriems tai būtų paskutinė karjeros galimybė – nėra.

Švedija. Švedai visais laikais pasižymėjo patyrusių futbolininkų gausa, ypač jei kalėtume apie gynybos grandį. Pats vyriausias komandos žaidėjas Zlatanas Ibrahimovičius čempionatą praleis, tačiau ir be jo švedų rinktinėje yra žaidėjų, kuriems tai taps paskutinėmis Europos pirmenybėmis.

Sebastianas Larssonas (36 m.). Net 129 rungtynių nacionalinėje komandoje sužaidęs „AIK“ saugas – viena ryškiausių figūrų Švedijos futbole. Nors ir taps vienu pagrindinių ramsčių saugų grandyje, S. Larssonas kito čempionato turėtų nebežaisti – tuo metu jis jau bus įkopęs į penktą dešimtį.

Andreas Granqvistas (36 m.). Dar vienas nepakeičiamas „AIK“ klubo žaidėjas, tikras gynybos garantas. Rinktinėje A. Granqvistas jau sužaidė 88 mačus, tačiau tikėtis dar vieno Europos čempionato taip pat neverta – jam tuo metu bus 40 metų.

Prancūzija. Dabartiniai Europos vicečempionai šias pirmenybes pasitinka kaip vieni ryškiausių favoritų. Tiesa, favoritais šios rinktinės nepadaro senbuviai – jų čia liko tik keli, o į priekį prancūzus ves jau naujoji žvaigždžių kupina karta.

Olivieris Giroud (34 m.). Antrą kvėpavimą karjeroje įgavęs Londono „Chelsea“ puolėjas turėtų sužaisti paskutinį savo Europos čempionatą. Puolėjui po ketverių metų bus jau 38 metai, o žinant tai, kokia stipri auga nauja prancūzų puolėjų karta, panašu, kad O. Giroud teks dabar parodyti viską, ką sugeba geriausiai.

Steve‘as Mandanda (36 m.). Gyva Marselio legenda, „Marseille“ klubo vartų sargas, yra vyriausias prancūzų rinktinės žaidėjas. Tiesa, pagrindinio vartininko rolę jau senokai iš jo perėmė Hugo Llorisas, tačiau net ir būdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio šis aikštingasis futbolininkas bus svarbus nacionalinei komandai.

Vokietija. Vokiečiai šiemet bus neįprastai jauni. Net ir gynybos grandyje susiburs jaunosios šalies žvaigždės, o bendras amžiaus vidurkis siekia 26 metus.

Manuelis Neueris (35 m.). Įspūdingo ryškumo Vokietijos futbolo žvaigždė vis dar yra pagrindinis Miuncheno „Bayern“ ir vokiečių rinktinės vartininkas, tačiau ar sulauks profesionaliame futbole M. Neueris dar vieno Europos čempionato – didelis klaustukas.

Vengrija. Turbūt mažiausiai tarptautinio lygio žvaigždžių turinti rinktinė savo sudėtyje išrikiavo net dešimt žaidėjų, kuriems jau yra 30 ir daugiau metų. Tiesa, kol kas nė vienam jų dar nekyla mintys apie karjeros pabaigą.

Portugalija. Dabartiniai Europos čempionai darys viską, kad apgintų trofėjų ir dar kartą. O tam portugalai subūrė ir tikrai galingą bei labai patyrusią sudėtį. Tai bus viena vyriausių komandų visame čempionate, o toli ieškoti patyrusių futbolininkų nereikia – čia būtent vyriausieji futbolininkai sudaro komandos branduolį.

Cristiano Ronaldo (36 m.). Deja, bet Portugalijos rinktinės kapitonui tikėtis dar vieno Europos čempionato – ypač sunku. Būnant keturiasdešimties C. Ronaldo turbūt prisijungs prie trenerių štabo, tačiau aikštėje įsivaizduoti keturiasdešimtmetį Turino „Juventus“ lyderį – naivoka. Bendrai C. Ronaldo savo nacionalinėje komandoje sužaidė 174 rungtynes. Šis skaičius yra didžiausias tarp visų čempionato dalyvių.

Pepe (38 m.). Portugalijos rinktinės vidurio gynėjas neabejotinai pasitinka paskutinį savo Europos čempionatą. „Porto“ gynybos ramstis rinktinėje sužaidė 114 rungtynių, o kito čempionato metu jam jau bus 42 metai. Beje, Pepe yra pats vyriausias viso šio Europos čempionato dalyvis.

Jose Fonte (37 m.). Dar viena ryški portugalų žvaigždė, kuri pasitinka paskutinę savo karjeroje galimybę sužaisti Europos pirmenybėse. „Lille“ vidurio gynėjas rinktinėje sužaidė 46 rungtynes.