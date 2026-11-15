„Energija“ patyrė pralaimėjimą, „Hockey Punks – Mototoja“ parsiveža tašką

Daugpilyje Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ po pratęsimo 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) apmaudžiai nusileido „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) komandai.
Vienintelį lietuvių įvartį pelnė Joonas Larinmaa (07:58, Herkus Marcinkevičius, Lauri Huhdanpaa).
Ilgiau nei akademinę valandą pirmavę vilniečiai įvartį praleido mažumoje iki pagrindinio laiko pabaigos likus 4 minutėms. Iki pratęsimo pabaigos likus 71 sekundei šeimininkai įmušė pergalingą įvartį.
Latviai į vartų plotą mušė 34 kartus, svečiai – 14. Šeimininkai užsidirbo tik 4 baudos minutes, kai lietuviai – 12.
Kovingas rungtynes Liepojoje sužaidė Elektrėnų „Energija“, ketvirtąkart iš eilės, šįsyk 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) pralaimėjusi Liepojos ledo ritulio klubui (Latvija). Vakar varžovams nusileista 3:5.
Įvarčius „Energijai" pelnė: Tadas Kumeliauskas (20:12, Arnoldas Bosas, Paulius Rumševičius), A. Bosas (56:49, T. Kumeliauskas, P. Rumševičius).
Elektrėnų klubas šiose rungtynėse taškų siekė visomis priemonėmis. Antrojo kėlinio 12 sekundę rezultatą išlyginęs T. Kumeliauskas dar po 12 sekundžių sudalyvavo ir muštynėse.
Trečiojo kėlinio pabaigoje „Energija“ sušvelnino atsilikimą iki minimumo, bandė lyginti rezultatą su 6 aikštės žaidėjais, tačiau išplėšti taško šiose rungtynėse nebepavyko.
Šeimininkai į vartų plotą smūgiavo 31 kartą, „Energija“ – 19.
Abu Lietuvos klubai kitas rungtynes žais namuose lapkričio 21 dieną, šeštadienį. Vilniaus ekipa 16.30 val. priims Rygos HK „Mogo“ (Latvija), elektrėniškiai 17 val. priims Jelgavos „Zemgale/LBTU“ (Latvija).
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