Eimantas Stanionis jau greitai sugrįš į ringą

Rugpjūčio pradžioje WBA pusvidutinio svorio kategorijos reitingo lyderis 26-erių lietuvis Eimantas Stanionis (13-0, 9 nokautai, 1 be nugalėtojo) Mineapolio „The Armory“ arenoje dominavo kovoje su 40-mečiu JAV veteranu Luisu Collazo (39-8, 20 nokautų, 1 be nugalėtojo), tačiau ketvirtame raunde susitrenkė galvomis ir dėl pastarojo kovotojo traumos kova buvo paskelbta be nugalėtojo.