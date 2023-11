Džokovičiaus revanšas Turine: talžė Sinnerį ir pagerino Federerio rekordą

Pirmojo seto lūžis įvyko ketvirtajame geime, kai N.Džokovičius realizavo pirmą susikurtą „break pointą“. Antrajame sete serbas iš karto „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją ir dar kartą perėmė iniciatyvą. Serbas galėjo atitrūkti net 3:0, jei trečiajame geime būtų realizavęs vieną iš trijų „break pointų“.

Pusantro seto N.Džokovičiui priešintis nepajėgęs J.Sinneris kiek atkuto antrojo seto šeštajame geime. Tada jis susikūrė du vienintelius „break pointus“, bet savo progų nerealizavo. Septintajame geime porą tokių galimybių iššvaistė ir N.Džokovičius, o devintajame geime serbas taip neklydo ir varžovo padavimų metu po italo klaidos užbaigė mačą.

J.Sinneris ir N.Džokovičius Turine prieš tai susitiko grupės etape. Tai buvo vienas įspūdingiausių metų mačų, o pergalę tąkart šventė italas – 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

7-ą kartą „ATP Finals“ laimėjęs N.Djokovičius pagerino dar vieną visų laikų rekordą. Iki tol jis rekordininko statusą dalijosi su šveicaru Rogeriu Federeriu (6 titulai).

N.Džokovičius taip pat nutraukė savotišką pirmųjų pasaulio rakečių prakeiksmą. ATP reitingo lyderis nebuvo laimėjęs „ATP Finals“ turnyro nuo 2016 m., kai tai padarė britas Andy Murray‘us. Tuo tarpu J.Sinneriui nepavyko tapti pirmu žmogumi istorijoje, kuris viename turnyre būtų du kartus nugalėjęs N.Djokovičių.

Novak Djokovic walks over to his daughter & son & gives them a hug after winning his 7th ATP Finals title.



Proud dad.



Proud kids. 🥹



pic.twitter.com/43zzLLgiyF