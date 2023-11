Medvedevą nutildęs Sinneris pratęsė svajonių žygį Turine ir žais finale

Pirmojo seto pradžioje abu tenisininkai turėjo po vieną „break pointą“. D.Medvedevas savo progą trečiajame geime iššvaistė, o J.Sinneris ketvirtajame geime neklydo ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Antrajame sete „break pointą“ turėjo tik neutralusis atletas, bet jo nerealizavo. Pratęsimo pradžioje J.Sinneris atsitiesė po pralaimėto taško savo padavimų metu, tačiau vėliau po savo padavimų pralaimėjo dar du taškus ir paleido varžovą į priekį.

J.Sinneris lemiamo seto metu varžovui nepaliko jokių vilčių. Italas laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, o D.Medvedevas daugiau „break pointų“ nesusikūrė.

Kaip ir įprasta, vietos sirgaliai aktyviai palaikė J.Sinnerį, o D.Medvedevas psichologinius žaidimus akivaizdžiai pralaimėjo. Jis savo elgesiu tik dar labiau audrino teniso fanus, rodė jiems gestą, liepiantį nutilti, tačiau sirgaliams D.Medvedevo gestai buvo nė motais.

Medvedev vs the Italian crowd



It's all happening at the #NittoATPFinals... pic.twitter.com/uJgC1z0kJd