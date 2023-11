Tenise to dar nebuvo: net 5 žaidėjai turnyre Italijoje uždirbo virš 1 mln. JAV dolerių

Po grupės etapo tapo aišku, kad net 5 žaidėjai šiame turnyre uždirbs daugiau nei po 1 mln. JAV dolerių. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis teniso istorijoje, nes net „Didžiojo kirčio“ turnyruose daugiau nei 1 mln. JAV dolerių dažniausiai gauna tik finalininkai.

Italas Jannikas Sinneris Turine jau užsitikrino bent 1,495 mln. JAV dolerių. Ispanas Carlosas Alcarazas, serbas Novakas Djokovičius, Daniilas Medvedevas bei vokietis Alexanderis Zverevas yra užsitikrinę kiek daugiau nei 1,105 mln. JAV dolerių. Tik A.Zverevas jau nebegali padidinti savo uždarbio, nes į pusfinalį nepateko.

Danas Holgeris Rune gavo 715,5 tūkst. JAV dolerių, visus 3 mačus pralaimėjęs Andrejus Rubliovas pelnė 325,5 tūkst. JAV dolerių, dėl traumos antro mačo nebaigęs graikas Stefanos Tsitsipas gavo 244,125 tūkst. JAV dolerių, o atsarginis žaidėjas lenkas Hubertas Hurkaczas, trečiajame ture pakeitęs S.Tsitsipą, gavo 152,5 tūkst. JAV dolerių.

