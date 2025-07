„Džiugo“ gretose – du nauji legionieriai

Savo karjerą Ronald pradėjo dar 2012 metais, kai prisijungė prie Londono „Chelsea“ akademijos. Vėliau sekė etapas įvairiuose Anglijos klubuose, kol galiausiai puolėjas persikėlė į Balkanus, kur pastaraisiais metais kaupė patirtį aukščiausio lygio futbolo kovose.

Kosove Sobowale vilkėjo FC „Malisheva“ marškinėlius, kur per daugiau nei 50 rungtynių pelnė 19 įvarčių. Po to jis persikėlė į Albaniją, kur atstovavo KF „Laçi“ komandai – čia žaidėjas pasižymėjo 9 kartus per 36 rungtynes. Kurį laiką buvo išnuomotas atgal į FC „Malisheva“, o grįžęs iš nuomos nusprendė palikti Albanijos ekipą ir papildyti kitą Kosovo aukščiausios lygos klubą – FC „Prishtina“. Šiame klube Ronald sužaidė 14 rungtynių ir pelnė vieną įvartį.

Per visą savo karjerą Kosovo aukščiausioje lygoje puolėjas sužaidė 63 rungtynes, pasižymėjo 20 įvarčių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Albanijos čempionate jis sužaidė 36 rungtynes, pelnė 9 įvarčius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Taip pat yra pasirodęs ir Europos Konferencijų lygos rungtynėse.

Kosovo taurės varžybose Sobowale sužaidė 6 rungtynes, per kurias pasižymėjo 3 įvarčiais ir vienu rezultatyviu perdavimu.

„Džiugas“ taip pat sulaukė pastiprinimo aikštės viduryje – prie komandos jungiasi 22-ejų Denysas Bunchukovas, pastaruoju metu rungtyniavęs Belgijoje.

Kijeve gimęs futbolininkas savo karjerą pradėjo legendinėje „Dynamo Kyiv“ akademijoje, vėliau atstovavo jaunimo ekipoms „Arsenal Shchaslyve“ bei „Atlet Kyiv“, o 2020–2021 m. žaidė Anglijoje – „Brooke House College“ futbolo akademijoje.

Profesionalo kelią Denys tęsė Belgijoje. 2022 m. pasirašė sutartį su RFC „Seraing“ klubu, kur rungtyniavo tiek pagrindinėje, tiek U-23 komandoje. 2023/24 m. sezone atstovaudamas URSL „Visé“, Belgijos trečiojoje lygoje sužaidė 32 rungtynes ir pelnė 3 įvarčius. 2024/25 m. sezoną ukrainietis pradėjo „Belisia Bilzen“ ekipoje, kur jau spėjo sužaisti 28 oficialias rungtynes.

Saugas taip pat yra atstovavęs Ukrainos U-21 rinktinei, o dabar yra pasiruošęs įnešti kokybės ir užtikrintumo į Telšių komandos žaidimą.

Denysas šiandien bus oficialiai registruotas rungtynėms ir vilkės 6-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius.