12-metė kinė pateko į pasaulio plaukimo čempionato finalą – išskirtinis pasiekimas Singapūre

Moterų 400 m plaukime laisvuoju stiliumi triumfavo kanadietė Summer McIntosh (3:56.26 min.). Antra buvo Azijos rekordą pagerinusi kinė Li Bingjie (3:58.21), o trečia – legendinė amerikietė Katie Ledecky (3:58.49), kuriai tai buvo 27-as pasaulio čempionatų 50 m ilgio baseinuose medalis per karjerą. Pagal pastarąjį rodiklį K. Ledecky vejasi tautietį Michaelą Phelpsą (33 medaliai).

SUMMER MCINTOSH WINS 400m FREESTYLE WORLD TITLE 🥇



What a start for the Canadian swimming phenom, beating American Katie Ledecky https://t.co/Gqh7wOCGUh pic.twitter.com/8lZmN0ba7H

