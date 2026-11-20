V. Didika neslėpė, kad po antrojo titulo dar nespėjo iki galo suvokti savo pasiekimo.
„Vis dar po truputį stebiuosi, atsigaudinėju. Dar nesuvokiu, ką tokio atsivežiau. Kai iškovojau pirmąjį diržą, buvo didžiulė nuostaba, o dabar jau kuriu Lietuvos istoriją. Labai tuo džiaugiuosi“, – kalbėjo kovotojas.
Jo pasirodymą Estijoje, kur vyko kova dėl WBC titulo svorio kategorijoje iki 66,7 kg, teigiamai įvertino ir Ž. Jasiūnas. Pasak jo, V. Didika įgyvendino tai, ko iš jo buvo tikimasi. Penkiems raundams suplanuota kova baigėsi jau po trečiojo – varžovo komanda nusprendė jos nebetęsti. Lietuvis jau pirmajame raunde pasiuntė varžovą į nokdauną, o vėliau sėkmingai naudojosi alkūnių smūgiais ir nenuspėjamais judesiais. Po trečiojo raundo priešininko sekundantai nusprendė nutraukti kovą.
Pats V. Didika tikino, kad pasirengimo metu su treneriais stengėsi pasiruošti įvairiems scenarijams ir išnaudoti visus muaythai technikos elementus – smūgius rankomis, kojomis, alkūnėmis, keliais bei kovą klinče. Į Estiją jis vyko nusiteikęs kovoti iki galo ir laimėti.
„Per daug negalvojau, neapsikroviau mintimis. Buvau pasiruošęs atiduoti visą save ir tai padariau. Netgi viskas baigėsi anksčiau, nei planavome. Labai džiaugiuosi“, – sakė V. Didika.
Kalbėdamas apie mėgstamiausius kovos elementus, sportininkas išskyrė alkūnių smūgius ir kovą klinče. Jis neslėpė, kad kraujas ringe jo negąsdina.
„Man kartais patinka matyti kraują. Kai pamatai kraują, tarsi bulius į tą raudoną spalvą eini“, – šyptelėjo kovotojas.
V. Didika taip pat prisiminė, kad nuo pat karjeros pradžios jį žavėjo galimybė klinče kontroliuoti priešininką ir atlikti tikslius alkūnių smūgius. Anot jo, tai vienas mėgstamiausių ginklų, nes gali padaryti daug žalos.
Sportininkas pabrėžė, kad nuolat treniruojasi su stipriais sparingo partneriais – Martynu Jasiūnu, Augustu Bagdonu ir savo broliu Ryčiu Didika. Pasak jo, klube auga perspektyvi jaunų kovotojų karta, kuri savo darbu motyvuoja ir jį patį.
Ž. Jasiūnas papasakojo ir apie V. Didikos kelio į kovinį sportą pradžią. Anot trenerio, būsimasis čempionas vaikystėje turėjo du pasirinkimus – lankyti muaythai treniruotes arba baleto mokyklą. Galiausiai jis pasirinko kovos menus ir pradėjo sportuoti trenerio jaunimo grupėje. Bėgant laikui visa ši sportininkų karta tapo svarbia klubo komandos dalimi.
Nors po titulo iškovojimo praėjo nedaug laiko, V. Didika jau grįžo į įprastą treniruočių ritmą. Gruodžio 5 dieną jo laukia dar viena kova Vilniuje. Šį kartą sportininkas turės prisitaikyti prie K-1 taisyklių, tačiau treneris įsitikinęs, kad jo nestandartinis judėjimas ringe gali tapti pranašumu.
„Vakaris yra nestandartinis kovotojas. Jis ringe juda kitaip nei daugelis. Manau, kad tai neturėtų trukdyti jam kovoti pagal K-1 taisykles. Kelias savaites treniruotėse atsisakysime alkūnių ir klinčo, stengsimės muaythai techniką pritaikyti K-1 taisyklėms“, – aiškino Ž. Jasiūnas.
Pats V. Didika neslėpė, kad jam artimesnės būtent muaythai taisyklės. Jose galima plačiau išnaudoti savo techniką, derinti įvairius smūgius, kovoti klinče ir atakuoti alkūnėmis bei keliais. Vis dėlto sportininkas pasirengęs prisitaikyti prie artėjančios dvikovos reikalavimų.
Pokalbio metu taip pat aptarti Lietuvos muaythai sporto ateities planai. Ž. Jasiūnas išreiškė viltį, kad 2027 metais bendradarbiaujant Lietuvos muaythai ir Bushido federacijoms į „Bushido“ ringą sugrįš titulinės muaythai kovos – galbūt dėl Baltijos šalių ar net Europos čempiono titulo.
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