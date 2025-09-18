Du kartus atsilikęs „Bayer“ Čempionų lygos rungtynes su „Copenhagen“ baigė lygiosiomis

Jordanas Larssonas rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Copenhagen“ ekipą į priekį 1:0.
Alejandro Grimaldo 82-ąją minutę nuostabiu baudos smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Robertas vos po penkių minučių smūgiu galva vėl persvėrė rezultatą „Copenhagen“ naudai 2:1.
Pantelis Hatzidiakos 91-ąją minutę nukreipė kamuolį į savus vartus ir šio susitikimo rezultatas vėl tapo lygus 2:2.
„Copenhagen“ šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu „Bayer“ futbolininkai šiek tiek daugiau – 15.
Kiti rezultatai:
„Club Brugge KV“ 4:1 „Monaco“
