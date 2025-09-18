Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Du kartus atsilikęs „Bayer“ Čempionų lygos rungtynes su „Copenhagen“ baigė lygiosiomis

2025-09-18 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 21:43

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp „Copenhagen“ ir Lėverkuzeno „Bayer“ baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis2:2.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp „Copenhagen“ ir Lėverkuzeno „Bayer“ baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis2:2.

REKLAMA
0

Jordanas Larssonas rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Copenhagen“ ekipą į priekį 1:0.

Alejandro Grimaldo 82-ąją minutę nuostabiu baudos smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Robertas vos po penkių minučių smūgiu galva vėl persvėrė rezultatą „Copenhagen“ naudai 2:1.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pantelis Hatzidiakos 91-ąją minutę nukreipė kamuolį į savus vartus ir šio susitikimo rezultatas vėl tapo lygus 2:2.  

„Copenhagen“ šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu „Bayer“ futbolininkai šiek tiek daugiau – 15.

Kiti rezultatai:

„Club Brugge KV“ 4:1 „Monaco“  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų