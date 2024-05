Drew Gordono žūties skaudžiai paliestas Tomas Pačėsas: „Visi yra šokiruoti“

Apie krepšininko mirtį ir Oregono valstijoje įvykusią tragišką autoavariją patvirtino jo agentas Calvinas Andrewsas, tačiau daugiau avarijos aplinkybių nėra žinoma.

Nors 2016-2017 m. sezonas „Lietuvos ryto“ komandai nesusiklostė sėkmingai ir LKL pirmenybėse pavyko iškovoti tik bronzos medalius, tačiau epizodiškai savo karjeroje NBA žaidęs D. Gordonas buvo vienas ryškiausių žaidėjų vilniečių gretose ir vidutiniškai rinko po 10,6 taško, 7 atkovotus kamuolius bei 15 naudingumo balų.

„Labai gaila, aišku, kiekvieno žmogaus gaila, bet tuo labiau to, su kuriuo teko dirbti ir bendrauti. Be abejo liūdna žinia ir tas faktas, kad įvyko nelaimingas atsitikimas, sukrečia labai ir sukrėtė visą krepšinio bendruomenę. Susirašėme ir su buvusiu asistentu Alberto Blanco, kuris tuo metu dirbo „Lietuvos ryte“, tai visi yra šokiruoti. Iš pradžių šokas buvo, o dabar esame visi liūdesyje ir apmąstymuose“, – krepšininko mirties sakė esantis sukrėstas jį treniravęs ir į sostinę amerikietį pakvietęs T. Pačėsas.

Vienas vilniečių lyderių sezono metu buvo sulaukęs net tokių Eurolygos klubų, kaip Atėnų „Panathinaikos“ dėmesio.

Tas LKL sezonas daugeliui krepšinio sirgalių įsiminė ir dėl rasistinio buvusio „Lietuvos ryto“ vadovo Gedvydo Vainausko pasisakymo, kuriame jis teigė, kad prastus klubo rezultatus nulėmė per didelis legionierių juodaodžių skaičius.

G. Vainausko įsitikinimu, komandoje negali žaisti daugiau negu du juodaodžiai, o tame sezone Vilniaus ekipos marškinėlius be D. Gordono vilkėjo ir Corey Fisheris, Clevinas Hannahas, Davidas Loganas, Rashaunas Broadusas ir Joshas Akognonas.

Krepšininkas taip pat pasižymėjo užklasine veikla ir LKL pusfinalio su Kauno „Žalgiriu“ metu buvo nufotografuotas besilinksminantis viename iš sostinės naktinių barų, tačiau pats vėliau žiniasklaidai tvirtino, kad nuotrauka buvo sufabrikuota.

Galiausiai „Lietuvos ryto“ vadovybė gegužės pabaigoje nušalino nuo komandos tris amerikiečius, motyvuodama, kad jie pažeidinėjo klubo drausmę, o D. Gordonas to sezono nebaigė ir dėl stresinio kojos lūžio, po kurio išvyko gydytis į Jungtines Amerikos Valstijas.

Nors krepšininkas turėjo kontraktą su Vilniaus klubu ir kitiems metams, tačiau vėliau pasinaudojo galimybe jį nutraukti už išpirką.

Vėliau savo rinkos vertę Vilniuje gerokai pasikėlęs D. Gordonas karjerą tęsė Europos taurėje, Sankt Peterbugo „Zenit“ klube. Vėliau vyko į šalį okupantę Rusiją, metus praleido Zelionos Guros klube, priešpaskutinį karjeros sezoną atstovavo Kijevo „Budivelnik“ klubui, o karjerą baigė su Fukuoko „Rizing Zephyr“ marškinėliais Japonijoje.

