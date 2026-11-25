Suaugusiųjų grupėse medaliai ir finalai
WDSF International Open standartinių šokių varžybose tarp 22 porų bronzos medalius iškovojo Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė (Panevėžio „Rumba“). Finale už visus penkis šokius Lietuvos duetas buvo įvertintas trečiosiomis vietomis. Visai šalia jų liko Raigardas Šarauskis ir Mingailė Miškinytė (Kauno „Tvistas“), užėmę 4 vietą ir tokį pat įvertinimą gavę už visus finalo šokius.
International Open Lotynų Amerikos šokių grupėje į finalą pateko Kipras Burneikis ir Smiltė Barysaitė (Kauno „Tvistas“). Tarp 45 porų jie užėmė 6 vietą, o geriausiai buvo įvertinti už ča ča ča ir pasodoblį, kuriuose pelnė penktąsias vietas. Pusfinalį pasiekė ir Matas Mocevičius bei Lijana Šlentnerytė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Tvistas“), galutinėje įskaitoje užėmę 10 vietą.
Abi „Rising Stars“ pergalės atiteko Lietuvos poroms
Ypač sėkmingos Lietuvos sportininkams buvo WDSF Rising Stars varžybos. Standartinių šokių grupėje tarp 17 porų nugalėjo Raigardas Šarauskis ir Mingailė Miškinytė. Finale jie laimėjo lėtą valsą, Vienos valsą ir lėtą fokstrotą, tango buvo antri, o kvikstepe užėmė trečiąją vietą.
Lotynų Amerikos šokių Rising Stars grupėje pergalę iškovojo Kipras Burneikis ir Smiltė Barysaitė. Tarp 30 porų Lietuvos duetas finale buvo nepralenkiamas ir laimėjo visus penkis šokius. Toje pačioje grupėje pusfinalį pasiekė Matas Mocevičius ir Lijana Šlentnerytė, užėmę 12 vietą.
Pergalės jaunimo ir jaunimo iki 21 metų grupėse
Dar vieną aukso medalį Lietuvai pelnė Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė. WDSF jaunimo iki 21 metų standartinių šokių grupėje tarp 11 porų jie užėmė 1 vietą, finale laimėję keturis iš penkių šokių. Už Vienos valsą Lietuvos pora buvo įvertinta antrąja vieta.
Antrąją savaitgalio pergalę pasiekė ir Raigardas Šarauskis bei Mingailė Miškinytė. WDSF jaunimo standartinių šokių grupėje tarp 18 porų jie tapo nugalėtojais ir finale laimėjo visus penkis šokius.
Jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje į finalą pateko Matas Šturma ir Miglė Pravilonytė (Kauno „Tvistas“ ir Vilniaus „Ratuto“). Tarp 22 porų jie užėmė 5 vietą, o aukščiausiai buvo įvertinti už ča ča ča, kuriame pelnė trečiąją vietą.
Jaunių ir senjorų grupėse Lietuvos poros tarp finalininkų
WDSF jaunių II Lotynų Amerikos šokių varžybose Vytas Jakšys ir Luka Gronskytė (Kupiškio „Vyja“) tarp 20 porų užėmė 4 vietą. Finale keturi jų šokiai buvo įvertinti ketvirtosiomis vietomis, o rumba – penktąja.
WDSF senjorų I standartinių šokių grupėje į finalą pateko Rolandas Lydekaitis ir Viktorija Lėgaudaitė-Lydekaitienė (Kauno „Sūkurys“). Tarp 28 porų Lietuvos duetas užėmė 4 vietą, o aukščiausiai buvo įvertintas už Vienos valsą ir lėtą fokstrotą.
Solo grupėse pergalė ir bronza
Penktąją Lietuvos sportininkų pergalę Dresdene iškovojo Indrė Kanaporytė (Vilniaus „DaVi“). WDSF suaugusiųjų solo standartinių šokių grupėje ji tarp 11 dalyvių tapo nugalėtoja, finale laimėjusi visus penkis šokius.
Į du finalus pateko Milena Vaitkutė (Kauno „Žiburys“). WDSF jaunių II solo Lotynų Amerikos šokių grupėje ji tarp 16 dalyvių iškovojo bronzos medalį, o jaunimo solo Lotynų Amerikos šokių grupėje tarp 21 šokėjos užėmė 6 vietą.
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