Draugiškose rungtynėse „Sūduva“ patyrė dar vieną nesėkmę

Iki rungtynių su „Sūduva“ panevėžiečiai spėjo sužaisti penkis draugiškus susitikimus. FK „Panevėžys“ 3:1 nugalėjo Kauno „Hegelmann Litauen“, 3:0 – „Jonavą“, 5:0 – „Kauno Žalgirį“, 4:0 – Kėdainių „Nevėžį“ bei sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Šiauliais“.

Lyginant su praėjusiu sezonu šalies vicečempionų komandoje įvyko daug pokyčių. „Sūduvoje“ neliko ne tik pernai vyriausiuoju treneriu dirbusio Sauliaus Širmelio, bet ir visos eilės žaidėjų. Su Marijampolės klubu po praėjusio sezono atsisveikino Ignas Plūkas, Algis Jankauskas, Ivanas Hladikas, Linas Klimavičius, Andro Švrljuga, Glebas Kluškinas, Eligijus Jankauskas, Josipas Tadičius, Valerijus Šabala, Mihretas Topčagičius.

Sausio mėnesio pradžioje Marijampolės „Sūduva“ pasirašė 2 metų sutartį su futbolo specialistu iš Ispanijos Victoru Basadre. 51-erių metų treneris kol kas daugiausiai savo karjeroje ėjo asistento pareigas. Jis dirbo įvairiuose Ispanijos klubuose, Graikijos „Volos“, o 2020-ųjų pradžioje buvo trumpam atvykęs į Lietuvą – tuomet jis vietoje susirgusio kolegos vadovavo Vilniaus „Žalgirio“ pirmosioms treniruotėms.

Į pirmąją treniruotę ruoštis naujajam sezonui „Sūduvos“ komanda, kurią papildį būrys naujokų, susirinko sausio 18 dieną. Per tą laiką Suvalkijos komanda spėjo sužaisti trejas draugiškas rungtynes, iš kurių dvejos buvo su Kauno „Hegelmann Litauen“. Marijampoliečiai vieną susitikimą kauniečiams pralaimėjo rezultatu 1:2, o kitą baigė lygiosiomis 1:1. Be to, „Sūduva“ sužaidė taikiai 1:1 su Gargždų „Banga“.

Susitikimas Marijampolės „Hikvision” futbolo manieže prasidėjo panevėžiečių atakomis, bet šeimininkai sėkmingai apsigynė. Jau 14-ąją mačo minutę „Panevėžio“ treneriai atliko priverstinį keitimą. Vietoje traumą patyrusio Matheuso Bissi aikštėje pasirodė jaunasis Matijus Remeikis.

18-ąją rungtynių minutę panevėžiečiai surengė greitą ataką dešniuoju kraštu, bet varžovų gynėją suklaidinęs Jeffrey Sarpongas iš 12 metrų atstumo nepataikė į „Sūduvos“ vartus.

Nuo kėlinio vidurio kamuolį ilgiau kontroliuoti pradėjo „Sūduvos“ futbolininkai. 27-ąją rungtynių minutę šeimininkų ekipos žaidėjo smūgiuotas kamuolys iš baudos aikštelės ribų praskriejo šalia „Panevėžio“ komandos vartų.

Greitai kamuolio kontrolė išsilygino. 30-ąją susitikimo minutę po stardartinės padėties iš baudos aikštelės smūgiavo Ernestas Veliulis, bet patikimai sužaidė „Sūduvos“ vartininkas Ivanas Kardumas.

Po penkų minučių jau „Sūduvos“ komanda atliko baudos smūgį iš 18 metrų, bet sėkmingai sužaidė Rafaelis Broetto.

Kėliniui artėjant prie pabaigos abi komandos pasikeitė pavojingomis atakomis. Iš pradžių J. Sarpongas suklaidino du varžovų žaidėjus ir atiko perdavimą į baudos aikštelę Eligijui Jankauskui, kurio smūgį iš 5 metrų atstumo blokavo šeimininkų ekipos gynėjas. Po kelių minučių puikią rekciją pademonstravo „Panevėžio“ vartininkas R. Broetto, iš arti atrėmęs „Sūduvos“ žaidėjo smūgiuotą kamuolį.

Poilsio komandos išėjo esant rezultatui 0:0.

Po pertraukos kurį laiką vyko apylygis žaidimas, o pavojingų momentų nebuvo. 72-ąją mačo minutę „Panevėžio“ treneriai atliko keturis keitimus. Vietoje R. Broetto, H. Figueredo, E. Jankausko ir J. Eliaso aikštėje pasirodė Š. Jurevičius, S. Vasquezas, P. Širvys ir I. Kružikas.

Iš karto po keitimų svečiai kėlė net keturis iš eilės kampinius prie „Sūduvos“ vartų. Pakėlus ketvirtąjį kampinį 74-ąją rungtynių minutę E. Veliulis iš arti pasiuntė kamuolį į „Sūduvos“ vartus ir išvedė „Panevėžio“ komandą į priekį.

Po dviejų minučių puikią progą padidinti persvarą vėl turėjo E. Veliulis. Panevėžietis, suklaidinęs du varžovų gynėjus, vienui vienas iššoko prieš šeimininkų vartininką, bet permesdamas per jį kamuolį nepataikė į vartus – kamuolys praskriejo šalia „Sūduvos“ vartų virpsto.

80-ąją rungtynių minutę jau „Panevėžio“ vartininkas Š. Jurevičius atrėmė tolimą šeimininkų ekipos žaidėjo smūgį.

85-ąją mačo minutę po J. Sarpongo perdavimo S. Vasquezas išbėgo vienas prieš vieną su „Sūduvos“ vartininku, kuris išgelbėjo savo komandą nuo dar vieno įvarčio.

Susitikimo pabaigoje daugiau atakavę panevėžiečiai iškovojo pergalę rezultatu 1:0.

Susitikimą su „Sūduva“ panevėžiečiai pradėjo tokios sudėties: Rafaelis Broetto, Hugo Figueredo, Matheusas Bissi, Justinas Januševskis, Rafaelis Floro, Domantas Antanavičius, Žygimantas Baguška, Eligijus Jankauskas, Ernestas Veliulis, Jeffrey Sarpongas, Jorge Eliasas.

„Sūduvos“ starto sudėtis: Ivanas Kardumas, Jevgenas Jefremovas, Markas Beneta, Aleksandaras Živanovičius, Vaidas Slavickas, Nacho Cassesas, Giedrius Matulevičius, Romainas Habranas, Aleksandras Makasis, Xabi Auzmendi, Catalinas Tira.

Paskutiniąsias draugiškas rungtynes prieš naujojo sezono startą FK „Panevėžys“ žais šį šeštadienį Vilniuje su „Riteriais“.

„Sūduvos“ sudėtis: Ivanas Kardumas (Vilius Stebrys), Jevgenas Jefremovas (Modestas Vainikaitis), Markas Beneta (Povilas Leimonas), Aleksandaras Živanovičius, Vaidas Slavickas, Nacho Cassesas (Ernestas Burdzilauskas), Giedrius Matulevičius (Nicolas Gorobsovas), Romainas Habranas, Aleksandras Makasis, Xabi Auzmendi (Saulius Vikertas), Catalinas Tira.

Kitas kontrolines rungtynes Marijampolės komanda žais vasario 20 d. Vilniuje su vietos „Riteriais“.