Draudimas įvažiuoti į Australiją panaikintas: Džokovičius galės žaisti „Australian Open“ turnyre

N.Djokovičiui automatiškai buvo pritaikyta griežta bausmė – 3 metų atvykimo į Australiją draudimas. Visgi, nuo to laiko situacija kardinaliai pasikeitė, covid-19 pandemija šiuo metu valdoma sėkmingai ir Australijos valdžia nusprendė sušvelninti sąlygas tokiems žmonėms kaip N.Djokovičius.

Antradienį ABC televizija ir „Guardian Australia“ paskelbė, jog ministras Andrew Gilesas panaikino serbui galiojusį draudimą atvykti Australiją. Tuo pačiu pažymėta, kad N.Djokovičiui bus išduota viza vykti į Australiją, jei tik jis pats jos norės.

Unvaccinated tennis star Novak Djokovic is a go for this year's Australian Open after a three-year ban.



"Djokovic will be given a visa" pic.twitter.com/gmYXElN3Zz